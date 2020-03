7 consejos para pasar la cuarentena con niños.

EL COVID-19 ha supuesto un cambio en la vida de todas las personas, incluidos los niños. La cuarentena a la que hay que hacer frente en estos momentos resulta difícil para mucha gente, pues estar 24 horas sin poder salir de casa puede resultar complicado. En este estado de alarma, decretado por el Gobierno, que obliga a quedarse en casa, son muchos los planes que se pueden hacer en casa para matar el tiempo con los pequeños de la familia. ¿No sabes cómo entretener a tus hijos?

En la actualidad, nos encontramos en un momento de emergencia sanitaria global, de miedo y de desconocimiento ante el COVID-19. Pero este también es el instante de no dejarse llevar por el pánico y de buscar cosas que nos sirvan de pasatiempo, para que estos días se tornen más agradables, y siempre manteniendo las medidas de precaución vigentes. A algunos niños les resulta complicado entender qué está ocurriendo y seguramente quieran salir de casa porque se aburren. Por eso, estos son algunos consejos e ideas para sobrellevar este periodo de cuarentena de la mejor forma posible.

1. La cuarentena es una buena excusa para estar en familia. El confinamiento es el momento perfecto para pasar más tiempo los nuestros. Los juegos de mesa o los didácticos para juntar a toda la familia son siempre una buena opción para entretenerse y aprender. Sin embargo, muchos adolescentes prefieren los videojuegos para conectarse con amigos, pero no hay que abusar, y es conveniente poner un límite.

2. Iniciativa #DesdeMiVentana: Esta iniciativa, difundida por redes sociales, propone a los niños realizar una manualidad y que la cuelguen en su ventana. De esta manera, están entretenidos y desarrollan su creatividad. Además, cuando se asomen a la ventana, podrán ver las creaciones de sus vecinos.

3. Cocina en familia: Es el momento de sacar al cocinillas que llevas dentro y ensuciarse las manos para elaborar los exquisitos platos que no dejarán indiferente a nadie. Aunque, sin duda, lo mejor es el resultado, que seguro estará para chuparse los dedos. Con el cierre de comedores es de vital importancia mantener una dieta equilibrada y variada ya que la actividad física se ha reducido. Aunque siempre podemos dejar hueco para lo dulce, los expertos recomiendan el chocolate puro o gominolas bajas en grasas y cero azúcares.

4. Momentos de película: Es el momento de culturizarse a través del séptimo arte. Lo mejor, es que cada uno escriba una película, meta el papel en un bol y cada día se saque uno. Pero, cuidado, ¡no te olvides de las palomitas!

5. Ayúdales con las tareas: Aunque haya que teletrabajar, hay que buscar tiempo para estar con los más pequeños de la casa. Dividirse el trabajo o hacer turnos para ayudar a hacer los deberes y estudiar es importante para que mantengan la rutina. Hay que establecer un horario, la cuarentena no son unas vacaciones y hay que seguir con las clases.

6. Hacer ejercicio: Estar en casa no te impide hacer ejercicio, así que saca la esterilla y anima a tus hijos para que hagan lo mismo. Además, si no sabes qué ejercicios hacer, no hay problema, pues son muchos los entrenadores personales que han decidido colaborar con la causa, ofreciendo clases en streaming.

7. ¡A darlo todo! Es el momento de cantar y bailar con los niños. Para la canción que está sonando y el primero en seguir la letra a voz en grito gana.