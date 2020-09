¿Los integrantes de The Kinks veranearon en Las Negras?

En el mundillo de la música de Almería se comentaba, muchos incluso lo afirmaban, que varios miembros del grupo inglés The Kins entre ellos uno de su gran líder Ray Davies veraneaban de incógnito con sus familias en la pedanía nijareña de Las Negras. Tenían alquiladas dos o tres casas de pescadores junto a la playa, en pleno oasis de la naturaleza, pero lo cierto es que en realidad nadie ha podido confirmar o desmentir este rumor que en su día cobró cierta fuerza entre los jóvenes rockeros de la capital.

El dato inductor, que posiblemente alimentase esta especie de “leyenda” fue la activa presencia durante tres años consecutivos del guitarrita Ray Davies presentando varias canciones suyas a los festivales Internacionales de la canción de Almería que se celebraron en los jardines de La Salle. El 28 de julio de 1970, fecha del primer Festiva, Ray Davies presentó al concurso dos canciones que interpretó su compatriota Danny Street. Se titulaban “Give a Little love” y “Sun in my eyes”.Ninguna de ellas logró convencer a los miembros del jurado y no pasaron a las diez finalistas. Al siguiente año, Davies volvió a la carga y ya si tuvo más suerte. Su canción “Love can be” que defendió el británico Tony Stevens se alzó con el primer premio “Sol de Oro” y 150.000 pesetas del II Festival Internacional. La verdad es que a Ray Davies nadie lo vio por allí. Animado por el premio, el músico inglés quiso repetir éxito y envió de nuevo otra canción al III Festival. Entre los especialistas el tema no daba el perfil de un ganador favorito, aunque tenía algunas opciones. El soso cantante Jimmy Stone, compatriota de Davies, que curiosamente representaba en esta ocasión a España no supo darle vida a su canción “Ay, ay, ay” y no pasó de la siguiente ronda, Aquí se acabó el experimento del guitarrista.

The Kinks fue una banda británica de rock originaria de Muswell Hill, al norte de Londres, formada por los hermanos Ray y Dave Davies en 1963. Catalogada en Estados Unidos como una banda de la invasión británica, The Kinks están reconocidon como uno de los grupos de rock más importantes e influyentes de todos los tiempos. Ray Davies (cantante principal, guitarra rítmica) y Dave Davies (guitarra principal, voz) permanecieron en él durante los 32 años de trayectoria del grupo. Los miembros originales fueron además Peter Quaife (bajo, voz) y Mick Avory (batería, percusión).

El grupo británico adquirió fama en 1964 con su tercer sencillo, «You Really Got Me», compuesto por Ray Davies. Se convirtió en un éxito internacional; llegó a la cima de las listas del Reino Unido e ingresó a los Top 10 de las listas de los Estados Unidos. Entre mediados de la década de 1960 y la de 1970, el grupo lanzó una serie de álbumes y sencillos que gozaron de éxito comercial y de la crítica y se ganaron una reputación por sus canciones y álbumes conceptuales que reflejan la cultura y estilo de vida inglés, gracias al estilo observacional de las composiciones de Ray Davies. Álbumes como Face to Face, Something Else, The Kinks Are the Village Green Preservation Society, Arthur, Lola Versus Powerman and the Moneygoround y Muswell Hillbillies.

Entre sus sencillos, los superventas “Lola”, “Sonny afternoon”, “Al day and al of the night”, “You really got me”, “Cadillac”, “Tired of waiting”,”Dear and Street”,”Victoria”,”Days”,”A well respected man”,”Waterloo sunset”, “Celuloide héroes”, “Deat o clown”...