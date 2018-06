"Gracias a la tecnología he acortado el tiempo de riego de 50 a 18 minutos"

La innovación tecnológica que se está implantando en los últimos años en el campo almeriense es patente. Aplicaciones destinadas al control de la temperatura y al fertirriego, son de las más recurrentes. Y en este último caso con más motivo aún, ya que la provincia sufre un déficit hídrico en la que cada gota de agua es vital. Una situación que ha llevado al modelo local a ser un referente en el rendimiento.

En este sentido, la firma dedicada a ofrecer soluciones de gestión en fertirriego basado en la medición, Wise Irrisystem, instaló uno de sus sistemas en la finca del agricultor Ramón López. En concreto es usuario de Wise Lite desde hace dos campañas. Antes de introducir el sistema de esta firma ejidense, López realizaba entre principios de agosto y finales de septiembre largos riegos diarios de 50 minutos y con la implementación de esta nuevatecnología se han reducido a 18 minutos. "El cambio ha sido drástico", comenta Ramón, quien reconoce que "riegos de más de 25 minutos es filtrar agua hacia abajo. He logrado en los dos primeros meses de campaña acotar hasta los 18 minutos cuando antes eran 50 minutos", explica en unas declaraciones recogida en la web de la firma.

Procedimiento"Si sopla viento de Levante en la finca amplío la dotación 10 minutos más"

Este agricultor, productor de tomate en la zona del Bajo Andarax, ajusta su riego a la información que recibe en su dispositivo móvil. "Nunca dejo que la curva baje de los 100 milibares (mbar) para adaptar el riego a lo que me pide la planta y evitar, por ejemplo, encharcamientos por minutos de exceso de agua", señala.

López pone otros ejemplos de cómo acopla el riego a diferentes circunstancias: "Si un día sopla viento de Levante la finca se reseca y necesito ampliar la dotación de agua otros 10 minutos más. Lo importante es saber jugar con lo que me indica la máquina".

La campaña arranca en la finca de Ramón López el próximo 1 de agosto con los primeros trasplantes. Desde esa fecha hasta el mes de octubre emplea un sistema de nebulización para mejorar la humedad ambiente. Durante esos primeros meses los riegos son de 18 minutos, ya en octubre por la demanda de la plantación se eleva hasta los 40 minutos. No será hasta diciembre "cuando ya la planta se para y me pide riegos de 20 minutos. Y así será también durante enero y febrero".

Posteriormente, cuando llega la primavera y Ramón López eleva la dotación de agua que le pide el cultivo. Riegos de entre 25 y 30 minutos y así hasta el final del ciclo de tomate a mitad de mayo.

Con el fertirriego, este agricultor almeriense constata un aumento del sistema radicular del cultivo, así como su salud. "De hecho es tal el bulbo y su peso que no puedo arrancar la planta, tengo que cortarla y dejarla en la tierra", comenta. Por otro lado, resalta que en las últimas dos campañas se ha producido una notable disminución de las enfermedades en su finca, sobre todo en problemática de hongos y botrytis. "Hay menos humedad ambiente porque riego lo que el cultivo me pide, sin excesos, y no hay nada de botrytis", añade.

Por último el manejo que implementa la tecnología Wise Lite conlleva consigo una destacada reducción de fertilizantes. "El ahorro en abonos es muy reseñable", subraya mientras señala que ha pasado de rellenar los tanques cada 15 días a hacerlo una vez al mes.