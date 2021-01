Ozono, otro camino natural para evitar enfermedades en la agricultura de Almería

Hace poco más de un lustro se hablaba del ozono en el campo almeriense como algo bastante desconocido, del que solo, y por oídas, se sabía que algunos agricultores de manera muy testimonial habían implantado unos sistemas para aplicar esta sustancia compuesta por tres átomos de oxígeno a sus plantas a través del riego.

Como con todo, cierto recelo y los pocos que intentaron indagar un poco más sobre este asunto comprobaron como era bastante prohibitivo el precio de su implantación y sin saber realmente si los resultados de verdad serían satisfactorios.

Este hecho ha cambiado, y la aplicación del ozono en la agricultura almeriense se ha ido extendiendo progresivamente desde entonces al punto de que ya se conocen sus verdaderos beneficios para obtener un mejor rendimiento en el cultivo, además de actuar como método de prevención con un compuesto existente en la naturaleza ante posibles plagas y enfermedades.

Antes de su irrupción en la agricultura, esta molécula compuesta por tres átomos de oxígeno formada al disociarse los dos átomos que componen el gas oxígeno y descubierta sin querer por el químico neerlandés Martinus van Marum en 1785, comenzó a utilizarse a finales del siglo 19 para la desinfección de agua por su capacidad para elimina los olores y sabores del agua, no dejar residuos; ser compatible con otros tratamientos; no afectar el pH; y no colorear.

La tendencia de la actividad agrícola en todo el mundo y más hoy día, que persigue reducir la dependencia de químicos sintéticos sin que esto afecte el volumen y la calidad de la producción de alimentos, ha impulsado a los investigadores a generar alternativas que permitan hacer más eficiente la producción con menor uso de agroquímicos. Ahí es donde entra el ozono. Pero, ¿cuáles son los beneficios que le reporta directamente al agricultor según las experiencias? Pues en el campo almeriense ya hay algunos protagonistas que lo tienen implantado y a grandes rasgos se traduce en: disminución de la carga microbiana proveniente del agua y de la superficie de la tierra; oxigenación y revitalización de las raíces; y conseguir más kilos y de mayor calidad con menos destrío.

Además, los resultados ya arrojan cómo su implantación aumenta los grados brix en cultivos como la sandía, tomate o el pimiento. Y claro, permite bajar el uso de productos químicos en un 20-25%.

Una de las empresas que lleva ya cerca de una década operando en las aplicaciones del ozono para la agricultura y antes de eso en otros ámbitos laborales por más de tres décadas, Cosemar Ozono, cuenta en este momento con más de un centenar de agricultores en la provincia de Almería con sus equipos instalados.

Ángel Manuel Sereno "Hay estudios que afirman que el agua de riego es la responsable de transmitir más del 80% de enfermedades"

Ángel Manuel Sereno, director general de Cosemar Ozono, ha estado estos días en la provincia comprobando la satisfacción de algunos de sus clientes: “Al final de lo que se trata es de disminuir hongos, virus y bacterias; conseguir raíces más sanas. Tratamos de ir de la mano del agricultor, y que este produzca más primera categoría y menos estrío”, explica este profesional, quien reconoce que “hay estudios que afirman cómo es el agua de riego la responsable de transmitir más del 80% de las enfermedades en un cultivo viene por el agua. Por eso, una raíz sana, tiene una repercusión tremenda”. “Se le instruye al productor para que use ozono de manera foliar con agua ozonizada con ozono en las hojas, y cicatriza. En caso de trips o mosca blanca, se usa antes que el químico. En el trips, el ozono actúa como repelente natural”.

Cosemar Ozono trabaja en investigación para mejorar la aplicación y uso con la Universidad de Murcia, y además próximamente comenzaran un par de estudios nuevos con el centro almeriense Tecnova. Por el momento, se puede constatar y se ha hecho, a través de la Politécnica de Murcia que “los niveles de catalasa en las plantas que habíamos tratado el 100% del agua aumentaba un 40% la fortaleza del sistema inmune de la planta”.

Lorenzo Palmero es un agricultor de El Ejido con más de dos décadas en el sector que vive este año su cuarta campaña con la instalación de ozono de Cosemar. En este momento se encuentra en plena producción de berenjena en su finca de 11.000 metros cuadrados en este término municipal. “Estoy terminando mi reconversión a ecológico, la próxima campaña ya estaré al 100% y he de reconocer que el ozono me ha ayudado mucho para ello”, reconoce este productor que destaca cómo su aplicación “me ha prevenido de hongos en la tierra, incluso nemátodos en las raíces. Todo eso se ha mantenido a raya en los últimos cuatro años. Además, las raíces se han fortalecido, arraiga mejor e incluso cuando hay momentos de mucha humedad por lluvia se mantiene muy bien, porque el ozono oxigena”.

Lorenzo Palmero "El uso de ozono me está ayudando en mi cambio a ecológico y desde que lo tengo he ahorrado mucho en químicos"

Para Ángel Manuel Sereno, director general de Cosemar Ozono, aún queda mucho camino por recorrer, especialmente en la implantación. “Existen dos problemas. El agricultor todavía es reacio porque no lo conoce, también porque ha podido ver ozono que no es de compañías serias. Y luego el otro problema es el de la industria química, que no confían en ello. Porque claro, no les interesa. También hay mucho intrusismo, empresas sin registro de la Unión Europea dentro del Ministerio de Sanidad”.Para Sereno, un elemento como el ozono en la agricultura será crucial en los próximos años, más aún con las limitaciones que se están imponiendo, cada vez mayores en la producción en aras de la seguridad alimentaria. "Las plantas son como las personas, no podemos usar químicos a diario, no de manera preventiva todos los días".

Paralelamente, la aplicación de ozono ya existe también en semilleros y cultivos hidropónicos, donde se aconseja, puesto que el ozono es eficaz en la eliminación de bacterias, virus, protozoos, nemátodos, hongos, agregados celulares, esporas y quistes; actúa a menor concentración y con menor tiempo de contacto que otros desinfectantes como el cloro, dióxido de cloro y monocloraminas, sin resultar fitotóxico como los mencionados. También es efectivo en la destrucción y control en suelo y plantas de hongos como Colletotricum (causante de la antracnosis); Erysiphe cichoracearum y Sphaerotheca fuliginea, responsables de la “cenicilla polvorienta”; Alternaria cucumerina, que origina la “mancha de la hoja”; Fusarium oxyporum sp, que produce “marchitez por fusarium”, Pythium, Botrytis, etc. Su eficacia reside también en la eliminación de bacterias fitopatógenas como Pseudomonas syringae, causante de la “mancha angular”, entre otras, y virus de todo tipo, como los virus del mosaico.

Por tanto, frente al alto coste y la peligrosidad de los desinfectantes tradicionales, el riego con agua ozonizada se presenta como una alternativa eficaz y sin impacto medioambiental.