Por la custodia de la gamba roja en Almería

La flota de arrastre se la juega en España y Europa

El borrador del Reglamento del Plan de Gestión Integral del Mediterráneo Occidental es crucial para el sector pesquero andaluz pero también lo son otros documentos en paralelo relativos a la pesca mediterránea, según el sector pesquero andaluz, que señala directamente la aceptación por parte de la secretaria general de Pesca del texto de compromiso de la presidencia de Austria de la UE sobre dicho reglamento, que incluye puntos que para la flota andaluza son líneas rojas que se creían modificadas hace meses.

Para la pesca de arrastre andaluza el panorama es más gris de lo que suponía, “y para salvar a la pesca de bajura de nuestro Mediterráneo y a todo el tejido socioeconómico, tan solo podemos ya tener esperanzas en la actuación de todos nuestros políticos a todos los niveles defendiendo los intereses de esta profesión para intentar que el Ministerio no haga oídos sordos a la comunidad pesquera”.

Para las federaciones andaluzas de asociaciones y cofradías de pescadores, ahora es más que nunca un tiempo de acción en defensa de la pesca del Mediterráneo. “No podemos dejar de actuar puesto que las consecuencias a medio plazo pueden ser fatídicas para una gran parte de la socioeconómica costera de nuestro país”. El sector pesquero reitera que es el primero interesado en querer mantener su actividad a través de una pesca sostenible, y si hay recursos que proteger, debemos tomar medidas efectivas y con sensatez para ello. “Pero la situación de los caladeros actuales no se puede recuperar barriendo la flota de arrastre de los países mediterráneos de la UE, hay que tener en cuenta medidas compatibles con la actividad, y además englobar a los países mediterráneos no-UE, puesto que en algunas zonas, como la compartida entre España y Marruecos-Argelia para la gamba roja, los barcos europeos suponen el 15% mientras que los del Norte de África son el otro 85%. Con el planteamiento actual, no solo se destruye la flota europea de nuestro Mediterráneo, sino que además no se soluciona el tema de los recursos en nuestro mar”.