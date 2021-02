ADIF apuesta por un modelo de negocio alejado de las necesidades de la ciudadanía

Un modelo de empresa que apuesta mediante la externalización de actividades, por el encarecimiento de los costes de gestión de las tareas que tiene encomendadas el gestor de la Infraestructura ADIF, muy por encima de lo que supone realizar esta tareas con medios humanos y materiales propios.

El incumplimiento de los ingresos de personal comprometidos en el II Convenio Colectivo ADIF, que debía estar muy por encima del 110% de la tasa de reposición, provoca que no solo persista la insuficiencia de personal, sino que ésta se vea paulatinamente agravada por las salidas derivadas de la elevada edad media de la plantilla.

A raíz de esta situación, tan complicada, en materia de deficiencia de recursos humanos, ADIF está llevando a cabo un sistemático plan de privatización de actividades en numerosas áreas de la empresa, que está dando paso a un gran número de externalizaciones en áreas críticas.

Por tal motivo se están generando multitud de problemas en la ejecución del mantenimiento por parte de algunas empresas contratadas, con afectación a áreas muy sensibles de la actividad propia de ADIF.

La provincia de Almería es un claro ejemplo de las consecuencias que están derivándose de la preocupante falta de personal y externalización de servicios. El panorama es preocupante en el área de Estaciones de Viajeros, donde apenas se cubren los turnos en la estación intermodal, con el consiguiente deterioro del servicio. En el área de Mantenimiento de Infraestructura la apuesta por traer empresas privadas para el mantenimiento provoca un coste económico superior, peores condiciones laborales para los trabajadores, que no se mejore la fiabilidad ni la calidad de la infraestructura y que no se asienten personas e ingresos en el territorio, es decir, menos trabajo estable para la provincia. A todo esto, se une la particular situación en la que se encuentra el ferrocarril tras años de dejadez y falta de inversiones y recursos humanos en la única línea que atraviesa el territorio provincial. Además, la construcción de la línea de alta velocidad Murcia – Almería no garantiza que su mantenimiento futuro se lleve a cabo por personal propio de ADIF, precisamente porque está tratando de implantar un modelo de empresa contrario a los intereses de los ciudadanos.

Este Comité Provincial de Almería de forma unánime ha acordado por todo ello apoyar cuantas medidas de presión se establezcan desde el CGE, para revertir esta situación de desmantelamiento de la empresa a la que nos lleva la persistente falta de ingresos de personal.