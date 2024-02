La AUGC denuncia que el Servicio Marítimo va en coche patrulla por falta de medios

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha denunciado que el Servicio Marítimo de la Comandancia de Almería tiene que realizar servicios en coche patrulla porque el instituto armado no tiene “ninguna embarcación operativa” para poder navegar cuando hace “mala mar”.

Así lo ha indicado en declaraciones a EFE el secretario de la AUGC en Almería, Víctor Vega Romero, quien en primer lugar ha querido trasladar su pésame a las “a las familias y allegados de los compañeros asesinados este pasado fin de semana en Barbate, en acto de servicio”

Según ha explicado, este domingo llegaron a la costa almeriense hasta tres pateras “en unas condiciones de mar malísimas, jugándose el tipo y sin ningún miedo por lo que le pasara a ninguno de los inmigrantes que fuera a bordo”.

“Ante la mala mar, la Guardia Civil en Almería no tiene ninguna embarcación que esté operativa o que esté parcialmente operativa para navegar en esas condiciones, por lo que ayer el Servicio Marítimo tuvo que salir en vehículo patrulla, en un vehículo patrulla de motor terrestre”, lamenta.

Ha explicado que se desarrolló un operativo en Adra en el que “se consiguió interceptar a unos pocos inmigrantes y petacas, así como la narcolancha”.

El portavoz de la AUGC se refiere a los 22 inmigrantes llegados a la playa Lance de la Virgen, dónde quedó encallada la patera con 44 garrafas de combustible.

Añade que otra embarcación se desplazó hasta La Rábita, en Granada, aunque originalmente se dirigía a Adra. “Es a lo que juegan con nosotros estas mafias. Si ven que hay un operativo montado aquí en Almería, se van a Granada y viceversa”, abunda Vega Romero.

En ese caso, la Guardia Civil detuvo en una playa del término municipal de Albuñol (Granada), a 34 personas de origen magrebí, entre ellas cinco menores, que iban a bordo de una embarcación neumática de gran tamaño y de alta potencia que consiguió alcanzar esta zona de la costa granadina.

“En Retamar llegó otra patera más tradicional, en unas condiciones marítimas espantosas. No tenemos vehículos, no tenemos medios, no tenemos personal para la avalancha de inmigrantes que nos vienen a Almería”, sostiene el secretario de la AUGC.

🚨🚨🚨NO TENEMOS MEDIOS🚨🚨🚨👉Hoy en Adra narcopateras a sus anchas👉 Servicio Marítimo en coche patrulla❌1 se va a Granada a límite de provincia y apenas se interceptan inmigrantes 🔴En cambio .@subdegobalmeria dice que tenemos medios y plantilla suficiente (ES MENTIRA) pic.twitter.com/swQj5c4xbA — AUGC Almería (@AugcAlmeria) February 11, 2024

Asimismo, critica la falta de “medios legales” para combatir fenómenos como el petaqueo -suministro de combustible con narcolanchas-, ya que reclama que esta actividad se considere un delito y no una infracción administrativa.

“Llevamos denunciando esto hace años, al igual que las prácticas kamikazes de estos patrones de embarcaciones. En 2020 denunciamos que en una operación patera a taxi aquí en Almería habían pasado por encima de una zodiac y tuvo que ser evacuado un guardia civil al hospital en helicóptero”, ha concluido.