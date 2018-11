Tejedor de campañas y ‘fontanero’ popular

Una docena de campañas viene coordinando en la provincia el secretario general del PP, Javier Aureliano García, y hasta la fecha todas se han saldado con victoria desde que entrara en la dirección del partido a finales de 2009. Y no sólo cuenta por victorias las once citas con las urnas previas, sino que además ha conseguido que su partido se convirtiera en la fuerza política más votada de la historia en la provincia en las generales de 2011 al rozar el 60% delos votos de aquella jornada.

El coordinador de la campaña tiene el papel más determinante en la organización electoral, más que la propia lista de candidatos a los que administra los tiempos, por lo que encaja perfectamente tal ejercicio con su cargo orgánico de número dos de los populares. Javier García cuenta con un alto nivel de autonomía y capacidad de decisión para fijar las agendas y si es preciso contraprogramar sobre la marcha.

Esta campaña tiene una impronta más cercana, de menos mítines y má contacto directo con los almerienses en sus calles y plazas

El rol del comité de campaña es relevante en las fases iniciales del proceso electoral, en los meses previos a los comicios, cuando se configura la estrategia a seguir y se aprueba el presupuesto y plan de medios, pero pasa a segundo plano en los quince días previos al sufragio. Es entonces cuando el coordinador de la campaña, con su equipo de cinco personas, toma decisiones que pueden ser concluyentes para el resultado de las elecciones y diseña todo milimétricamente, no hay ni un solo mensaje o acto público que no pase por sus manos.

Tiene que hilar aspectos relevantes como los estudios electorales, la acción sectorial y movimientos sociales, puerta a puerta, voto por correo, publicidad, servicios jurídicos y la organización de apoderados e interventores, entre otras de las tantas funciones que desempeña el fontanero del partido. Y en las elecciones que se avecinan, que tilda como las más ajustadas de la última década, se enfrenta a un sinfín de fugas por el centro (Cs) y la derecha (Vox) que tiene que tapar antes del domingo 2 de diciembre. De ahí que cada día sean en torno a quince horas de faena, de las ocho de la mañana hasta la medianoche, y aún así le falte tiempo para trabajar en el ámbito de la coordinación de las agendas y logística, como en una parte más estratégica, sin dejar de atender sus compromisos de vicepresidente de la Diputación.

Javier Aureliano García, secretario general del PP "El mensaje es el cambio tranquilo para llevar a la Junta la gestión de los ayuntamientos que gobernamos”

Su cuartel es la sede provincial del PP en el Paseo donde realizan cada día reunión de la dirección de la campaña y del que salen las misiones y encomiendas para los candidatos y cargos públicos. El secretario general del PP define cada uno de los ‘guiones’ y los segmenta incluso por comarcas, directrices que luego trasladan al equipo de redes sociales que se ha reforzado esta campaña con más audiovisual e infografías. “El mensaje es el cambio tranquilo, queremos llevar a Sevilla nuestra gestión en los ayuntamientos que gobernamos”, argumenta Javier García.

De ahí que la cabeza de lista, Maribel Sánchez, no haya dejado pueblo sin visitar, incluso en la fase preelectoral, porque el objetivo era “municipalizar” esta campaña que tiene una impronta más cercana, de menos mítines y más contacto directo en calles y plazas con la ciudadanía. “Es una vuelta al cuerpo a cuerpo porque es la mejor manera de movilizar a nuestro electorado que siempre responde cuando la situación no es tan favorable como antes”. Su objetivo es no bajar de los cien mil votos (en las últimas generales de 2016 fueron 131.000)y sabe que será difícil pero no imposible. La familia popular almeriense sale siempre a flote y no se arruga con las encuestas. Tiene un fontanero con experiencia tapando fugas.