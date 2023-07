Antonio Martínez: “El PP está inhabilitado para hablar del AVE en Almería”

- Recta final de la campaña, ¿qué le estáis explicando a los almerienses para pedir el voto al PSOE?

- El único mensaje que se le puede trasladar a los almerienses es que con el Gobierno de Pedro Sánchez la provincia está viviendo una transformación histórica. Todas las medidas sociales están teniendo un impacto fundamental en el conjunto del país y puedo citar unas cuantas: la subida de las pensiones un 8,5%, este mes con la extra los pensionistas de Almería han ingresado 250 millones de euros; el incremento del salario mínimo interprofesional que cuando llegamos estaba en 735 euros y hoy está en 1.080 euros; y una reforma laboral que está creando estabilidad en el empleo con 21 millones de afiliados a la Seguridad Social y en Almería son 35.000 personas más hoy que en 2018. Pero esa acción de Gobierno ha ido más allá en nuestra provincia con un avance en las infraestructuras que no se ha tenido nunca, no hay color. Las obras del AVE se ejecutan a buen ritmo con una inversión de 3.500 millones de euros y también ocurre con las infraestructuras hídricas que fueron anuladas por el PP y en las energéticas con la línea Caparacena-Baza-Antas que el Gobierno de Rajoy sacó de planificación y el PSOE la ha recuperado porque es fundamental para el desarrollo y empleo de esas comarcas. Votar al PSOE es avanzar y votar al PP significa retroceder en España y mucho más en Almería.

- Hay una corriente creciente de desprecio a Pedro Sánchez entre los partidos de la derecha, medios, redes sociales... El 'que te vote Txapote' hasta en la sopa. ¿Cómo se puede combatir esa ola?

- Pues desde los grandes poderes económicos y de los medios de comunicación ha interesado crear una imagen irreal, una especie de burbuja contra el sanchismo porque hay detrás determinados intereses. Pero hay que analizar el por qué. Las políticas de este Gobierno no van precisamente en contra la economía y las empresas, todo lo contrario. Se han adoptado medidas como la subida del SMI o la reforma laboral que van encaminadas a mejorar la vida de los españoles y no siempre gustan a todos. En un contexto difícil, la etapa más complicada de la democracia con una pandemia y una guerra a las puertas de Europa, se han implementado acciones para paliar el impacto de la crisis con la oposición en contra. Sánchez ha viajado a Bruselas para traer fondos Next Generation y ha conseguido 140.000 millones de euros que ya están beneficiando a la ciudadanía, en Almería, sin ir más lejos, han financiado a la Junta el PET-TAC o el edificio de consultas externas de Torrecárdenas o el hospital de Roquetas. Y de esto no se habla, siguen con esa burbuja de sinsentidos, pero yo confío en la inteligencia de la gente, no se puede tratar a la gente de tonta como hace la derecha con sus mentiras, porque saben quién defiende sus intereses y quien trabaja por el interés general y la mayoría social de este país y ese es Pedro Sánchez.

- El PP cuestiona las fechas previstas para el AVE. Entienden que 2026 no es posible al actual ritmo de ejecución. ¿Se cumplirán los plazos?

- Si fuera del PP en la provincia de Almería me sonrojaría al prometer el AVE. El PP está inhabilitado para hablar de Alta Velocidad en esta provincia. Estuvieron siete años de Gobierno mintiendo a los almerienses. Cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos que no había ninguna planificación en cuanto al AVE y el PP lo único que hizo fue darle medallas de Diputación a Íñigo de la Serna por no mover ni un solo dedo. Lo único que hicieron y todo el mundo sabe fue tapiar los túneles de Sorbas, dejar el proyecto en una única vía y abandonarnos a nuestra suerte. Un Gobierno socialista empezó las obras y otro Gobierno socialista las acabará en el plazo previsto.

- Otro de los frentes con cierta polémica es el del Tajo-Segura. Recortando trasvases, ¿pueden garantizar que la desalación cubrirá el déficit hídrico?

- Es el gran tema de Almería junto a las comunicaciones y cada vez de un mayor número de territorios. A nadie se le escapa que estamos en contexto de cambio climático en el que venimos trabajando desde hace años, a pesar del negacionismo y trampas del PP con su ecopostureo. Hablan del cambio climático para hacer ver a la gente que lo tienen en cuenta, pero luego lo dejan fuera de todas sus políticas. Los expertos y científicos están poniendo sobre la mesa las soluciones, y eso no debería tener ideología, no es un discurso de izquierdas o derechas. En materia de agua el gran impulso en esta provincia lo ha dado siempre el PSOE a través de la desalación. Está en obras la desaladora del Bajo Almanzora, una obra que Rajoy dejó aparcada durante siete años, y ahora en programa electoral llevamos una nueva desaladora para la comarca del Levante dentro de un plan ya aprobado por el Consejo de Ministros. Vamos a incrementar la capacidad de producción y, lo que es más importante, con la disminución del precio del agua al agricultor mediante el empleo de energías renovables. Y el único gobierno que está trabajando para traer recursos y aportes hídricos es del de Pedro Sánchez, el andaluz de Moreno Bonilla mucho anuncio y fotos, pero en sus competencias de materia de agua se limita a confrontar con el PSOE.

- Teniendo en cuenta que las encuestas no son favorables, el PSOE necesitará el domingo más unidad y movilización de su militancia que nunca. ¿La tendrán?

- Por supuesto que si y el otro día tuvimos un buen ejemplo. Hicimos un acto intergeneracional en el hotel Avenida con compañeros que han tenido responsabilidades institucionales y orgánicas en Almería y nos conjuramos para movilizarnos porque nos une el PSOE y frenar la involución que representa el PP para España. Y lo estoy viendo en las salidas que hacemos, reuniones sectoriales y actos públicos cómo la gente está en contra de volver al blanco y negro que es lo que ya está ocurriendo en ayuntamientos y comunidades donde PP y Vox gobiernan y se hace negacionismo de la violencia machista, del cambio climático o se ataca a la cultura prohibiendo obras de teatro y películas. El PP abre las puertas a la extrema derecha y no se puede culpar a Vox, sino a los que se sienten muy cómodos con sus políticas y las hacen posibles. Tenemos que hacer un llamamiento al voto al PSOE para luchar contra esa abstención que va en contra de los intereses de los todos los españoles que se juegan su futuro en cuanto a progreso, derechos sociales, becas y políticas de empleo y vivienda.

- Minuto de oro para cerrar. ¿Qué Almería quiere el PSOE?

- Lo que nosotros le estamos trasladando a la ciudadanía es que tenemos una hoja de servicios que es el mejor aval con el que nos presentamos a estas elecciones. En cinco años de gobierno y en el peor contexto posible con la pandemia, hemos sido capaces de llevar a cabo tantas y tantas medidas y políticas en beneficio de este país que a los almerienses les pedimos otros cuatro años para que esta provincia y este país sigan viviendo una transformación extraordinaria. No podemos quedarnos a mitad de camino, vienen muchísimas cosas buenas, pero para eso los ciudadanos tienen que votar mirando el interés general que es lo que defiende el PSOE.