Asalsido celebrará el Día Internacional del Síndrome de Down con la campaña #Venadarlachapa

El próximo jueves, 21 de marzo, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down y por ello, Asalsido celebrará por tercer año consecutivo este día con la entrega de los premios Down de Oro a personas, entidades e instituciones que trabajan directa o indirectamente para mejorar la calidad de vida de las personas con Síndrome de Down. Unas actividades que se han dado a conocer esta mañana en una presentación en la que ha participado el concejal de Cultura, Educación y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, y la vicepresidenta de la asociación, Ely Parras.

Sánchez ha recordado que “desde todas las áreas del Ayuntamiento estamos trabajando y colaborando con las asociaciones, que son las que hacen el día a día con las personas con diversidad funcional y con discapacidad, para lograr una ciudad amable e inclusiva para todos. Solo la pasada semana, desde el Área de Cultura, presentamos Cooltural Fest–Music For All y participamos en la inauguración de un ciclo de conferencias sobre discapacidad auditiva, con el colegio Rosa Relaño. Dos ejemplos recientes, de otros muchos, que demuestran esa línea de trabajo. Por eso, no dudamos en colaborar con Asalsido en este programa de conmemoración del Día Internacional del Síndrome de Down”.

En el marco de un día tan señalado, Asalsido ha preparado un calendario lleno de actividades para que este sea visible dentro de la sociedad almeriense. Tras el éxito de la pasada edición, la asociación continuará con la campaña #venadarlachapa, que aprovecha la percepción ciudadana de que las asociaciones “dan la chapa” cuando tienen captadores de socios en la calle y da la vuelta a esa idea dando gratuitamente más de 5.000 chapas a los almerienses.

Para repartirlas, está prevista la colocación de siete puntos informativos en los que habrá una mesa donde socios, trabajadores y colaboradores de Asalsido. También habrá unas cartulinas amarillas con el logo de la asociación en las que el público escribirá mensajes a la sociedad o las personas con Síndrome de Down, con los que se hará un pequeño libro recopilatorio más adelante. Los puestos funcionarán de 10.00 a 13.30 horas. Las mesas estarán situadas en: Rambla (a la altura del Mirador), Teatro Cervantes, Mercado Central, Puerta Purchena, Teatro Apolo, Plaza de San Pedro y Plaza del Ayuntamiento.

Además, durante la mañana se celebrará en distintos colegios almerienses actividades con los niños, acercándoles el Síndrome de Down de una manera lo más natural posible. También se realizarán concursos en redes sociales en los que se sortearán tazas realizadas en nuestro centro ocupacional Arte21. También el 21, en la Plaza del Marqués de Heredia, habrá cuentacuentos para niños realizado por Axioma Teatro, a las 10:30 horas, Masterclass de Yoga con la asociación sociocultural Chandranamaskar a las 11:30 horas, y masterclass de Zumba con la profesora Patry, a las 12:30 horas. Todo ello abierto a todo el público.

A las 11.00 horas, para aprovechar la coyuntura de la Capital gastronómica, los socios alumnos del Taller de cocina y del Curso Profesional de Hostelería serán los encargados de impartir un showcooking y preparar una degustación de sus platos en la sede de Almería 2019 y celebrar así el 21 reivindicando la inclusión laboral de este colectivo. Además estas actividades, la celebración se ha visto fortalecida por la campaña de mupis que preside la ciudad desde el pasado 23 de febrero y por el spot que se ha presentado hoy, en el que los protagonistas son nuestros socios, quienes al ritmo de una de las canciones más emblemáticas de Queen, se preparan para ir a dar la chapa el jueves 21. El vídeo de la campaña ha sido realizado por la productora audiovisual “La Pañoleta Films” y se puede descargar a través de este enlace: https://we.tl/t-MhC8XLE95m

III Premios Down de Oro

Para terminar un intenso día de actividades, el Salón de Actos de la Casa de las Mariposas (Cajamar) recibirá a las 19.00 horas la entrega de los III Premios Down de Oro a las personas y entidades reconocidas. El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, recibirá el Down de Oro de Promoción de la Calidad de Vida “por su implicación y trabajo, más allá de sus obligaciones como alcalde, por mejorar la vida de las personas con Síndrome de Down.

La delegación almeriense de McDonald’s recibirá el Down de Oro de Empleo en reconocimiento a su apuesta, hace ya más de quince años, por el empleo inclusivo. La Fundación Obra Social La Caixa recibirá el Down de Oro de Solidaridad e iniciativas solidarias por su apuesta constante a los proyectos de Asalsido, ayudando a que nuestros socios participen en actividades como los Campos de Voluntariado. Por último, la delegación almeriense de la Asociación Enfermeras para el Mundo recibirá el Down de Oro de Voluntariado por su programa voluntario de control de la vida saludable que realizan en Asalsido desde hace dos años.

Además, habrá dos menciones especiales. La Capital Española de la Gastronomía Almería 2019 recibirá la Mención Especial por centrar el foco de la gastronomía nacional en Almería, “alumbrando a su vez a proyectos inclusivos como el curso de Formación Profesional en Hostelería que estamos realizando este año en Asalsido y que llevará a los alumnos a protagonizar el showcooking del día 21”, ha detallado Ely Parras.

La segunda mención especial será para la Fundación Unión Deportiva Almería, por su compromiso con el deporte adaptado y su empeño en visibilizar la capacidad de los deportistas con discapacidad. La Fundación, que desde 2017 tiene su equipo de fútbol adaptado, se encuentra participando actualmente en la Liga Genuine, de la Liga de Fútbol profesional.