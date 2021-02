Son las 07:45 de la mañana cuando José llega a las puertas del centro de salud donde trabaja como médico de Atención Primaria desde hace más de quince años. Su jornada comienza a las 08:30 pero, al igual que muchos de sus compañeros, comienza antes y hay días que se marcha a casa a las cinco de la tarde, “porque si no el trabajo no sale”. Tiene edad para jubilarse, pero su vocación puede más. “Esta es la última batalla y tengo que estar”.

Más de 40 consultas telefónicas diarias, y otras tantas presenciales, en función de la causa y el paciente. Nuevas formas de trabajo que para nada resultan agradables para los galenos. “Es lo que toca porque no podemos permitir que las salas de espera de los centros de salud se llenen de pacientes en estos momentos de pandemia, y porque nosotros también somos personas y nos contagiamos”, asegura José, que confiesa que “no hay nada como poder ver a mis pacientes en mi consulta. Es necesaria esa atención, y es el alma de este primer escalón sanitario, pero tenemos que aguantar un poco más”.

Médicos, enfermeros, auxiliares, administrativos... Los profesionales de Atención Primaria ponen cada día todo su empeño y profesionalidad en sus funciones, que en muchos casos no reciben el agradecimiento de los usuarios. Y es que son muchos los ciudadanos que llaman a su centro de salud sin encontrar una respuesta inmediata, y así lo han denunciado desde el Sindicato Médico de Almería (Simeal), desde donde han incidido en la necesidad de contratar más personal administrativo para la atención de las llamadas telefónicas, teniendo en cuenta que ahora es el canal principal de comunicación entre el usuario y el centro de salud, “y al menos que el paciente se sienta atendido”.

Desde el sindicato que representa a los galenos han hecho especial hincapié en “la sensación de cansancio y de incomprensión” que sufren los profesionales “que se están dejando la piel sin que valoren lo que están haciendo”. Desde Simeal consideran que “es una situación excepcional pero los médicos estamos sometidos a un estrés que no hemos visto nunca”. “La vía telefónica no nos da todo lo que necesitamos y estamos haciendo un sobre esfuerzo increíble”. Han considerado que “la Junta de Andalucía debería de hacer una labor pedagógica y detallar a la población el funcionamiento de los centros de salud porque la gente no comprende todos los cambios”.

A todo esto hay que sumar “que el sistema informático con el que trabajan, Diraya, “se cae todos los días y va muy lento. Es la herramienta de trabajo y deberían de mejorarla”, han señalado desde el sindicato, desde el que han incidido en “una falta de profesionales que ya venía de atrás” y que ahora más que nunca es necesaria para poder hacer frente a esta agonía.