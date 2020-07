Las autoescuelas anuncian que volverán a manifestarse por la falta de examinadores

Una representación de la directiva de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería (ASOPROAL) encabezada por su presidente Rafael Villegas se ha reunido con el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería Juan Ramón Fernández para comunicarle que convocarán una gran manifestación el próximo mes de agosto en la capital para denunciar la precaria situación de un sector abocado al despido de profesores y cierre de empresas por la falta de examinadores. Hay que recordar que la Jefatura Provincial de Tráfico cuenta en la actualidad con una plantilla de unos catorce efectivos con alguna que otra baja por incapacidad temporal, cuando en el pasado llegó a contar con unos 18, cifra que no se ha vuelto a alcanzar pese a las demandas de un sector cuyos miembros han llegado a estar semanas en huelga de hambre para exigir mejoras en este servicio.

“Queremos que la sociedad almeriense sepa que no podemos examinar a nuestros alumnos no porque no queramos, sino porque no nos dejan”, le trasladó Rafael Villegas al sustituto del subdelegado del Gobierno. durante una reunión en el edificio oficial de la calle Arapiles donde también estuvieron presentes el jefe provincial de Tráfico José María Méndez, así como la vicepresidenta de la Asociación Luisa Orcera y el vocal Manuel Valentín. El presidente recordó la lamentable situación del centenar de empresas en toda la provincia señalando que anteriores responsables del Gobierno central “nos dijeron que se iba a crear una bolsa de examinadores para reforzar la plantilla, pero esto no llega, y las autoridades no tienen en cuenta que los alumnos pagan por adelantado un servicio que no es barato, y si la Administración no responde a esta demanda y no podemos trabajar, ¿entonces qué hacemos, cerramos la empresa?”, se preguntó.

El jefe provincial de Tráfico, por su parte, le respondió que “estamos haciendo la máxima capacidad de invierno en verano y con esa demanda de no parar en agosto intentamos dar la mayor respuesta”, recordando que debido a la pandemia del COVID-19, “estamos en una situación muy puntual”. Algo que no convence a las autoescuelas que la califican de “insostenible” porque encuentran muchas dificultades para atender las demandas de examen de alumnos de toda clase de permisos, en especial de los de camión, algunos de los cuales no pueden trabajar porque no se les canjea la licencia.

“No se cierra en agosto pero la demanda de exámenes sigue siendo la misma”, le replicó Rafael Villegas, quien además apuntó la necesidad de dar una mayor facilidad a la autoescuelas para planificar la presentación a examen de alumnos de diferentes permisos en una misma jornada, algo que en la actualidad les crea enormes dificultades debido a que la duración de las pruebas de cada permiso es diferente. Asimismo, el secretario general de la Subdelegación del Gobierno en Almería, Juan Ramón Fernández, se comprometió a trasladar estas reivindicaciones a la delegada del Gobierno en Andalucía, haciendo hincapié en la necesidad “de cuantificar el problema”, y apuntando que la realidad de la Jefatura Provincial de Tráfico en Almería “parece que no es la de otras provincias, donde están peor”.