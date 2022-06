Bal: "Un voto a Cs es para seguir gobernando y no por los sillones como están haciendo otros”

“Un voto más para Ciudadanos significa que sigamos trabajando por Andalucía y no por los sillones como están haciendo otros”. Así lo ha asegurado hoy el vicesecretario general de Cs, Edmundo Bal, previo a su visita al Mercado Central de Almería y a Tecnova, centro de innovación tecnológica aplicada a la agricultura de referencia en España. Junto al candidato de Cs al Parlamento de Andalucía por Almería, Vicente García, y otros miembros de la candidatura, cargos orgánicos e institucionales de la provincia, Bal ha contrapuesto los dos modelos de Gobierno que se pueden encontrar los andaluces tras estas elecciones basándose en el último debate que ofrecieron los candidatos regionales en Canal Sur. “Sin duda, el mejor fue Juan Marín, ya que defendió la gestión de Cs en el Gobierno de la Junta y expuso propuestas, lo que otros no hicieron, que se dedicaron a acuchillarse, insultarse y crisparse”, ha descrito. Precisamente, para Bal este debate reflejó “a la perfección lo que nos puede esperar”. “Ya vimos la bronca y el lío con Macarena Olona, con esas salidas, mentiras y chantajes”, ha asegurado el dirigente de Cs, dejando claro que “eso no lo queremos en Andalucía. Por eso, el voto útil para continuar con el progreso y luchando por un futuro mejor para esta tierra es el voto a Ciudadanos”. “Hay que tener muy poca ética para anteponer tu proyecto personal dentro de la política al interés general de los ciudadanos”, ha aseverado.

Junto a ello, Bal ha hecho hincapié en que “el PP no va a conseguir la mayoría absoluta, por eso los andaluces deben elegir qué tipo de gobierno quieren para los próximos cuatro años”. “El PP no sabe hacerlo solo, necesita a Ciudadanos para que este Gobierno de éxito, marcado por cifras históricas, siga por este camino”, ha aclarado. Para el vicesecretario general de Cs, “nuestra formación ha gestionado tan bien políticas sociales, educativas, económicas, de empleo, regeneración o turismo, que el Partido Popular necesita de nuestra gestión para hacer su campaña, son nuestros mayores fans”. Por último, Bal ha subrayado que “estamos hartos de que la Andalucía productiva pague sus impuestos para subvencionar Cataluña y que Sánchez ceda. Algo que también le ha ocurrido durante estos años al PP, que también ha cedido ante los nacionalistas por mantenerse en La Moncloa”. “Queremos que nuestra comunidad sea una comunidad autónoma de ciudadanos libres e iguales”.

Por su parte, el candidato de Ciudadanos al Parlamento de Andalucía por Almería, Vicente García, ha defendido “el cambio que ha supuesto este Gobierno y lo bien que le ha sentado a Almería”. “Hemos abandonado la corrupción, mejorado las cifras de paro, hemos pasado al crecimiento y al progreso. Nunca antes había habido tanta inversión en esta provincia y esto es fruto de las políticas que ha puesto en marcha Ciudadanos”. Finalmente, el candidato liberal de Almería ha asegurado que “no vamos a permitir que se eliminen o reduzcan los derechos que han adquirido los almerienses durante estos años”.