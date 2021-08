CARBONERAS. Radiofonista de raza

Blanca de salitre y cal. De gastronomía mediterránea e internacional, de arquitectura original y modernista, gentes hacendosas y playas que nada tienen que envidiar a las más envidiadas de España. Carboneras es enclave de acendrada tradición marítimo pesquera. Con turismo e Industria consolidada, generadores de puestos de trabajo. Y de reconocida afinidad por el flamenco universal y el folclore comarcal. Afición sobrevenida por las numerosas embarcaciones con base en distintos puertos andaluces; con recíproca influencia entre cantes y estilos. Un ejercicio de feedback que ya captó el poeta Antonio Murciano en homenaje a dos insignes paisanos andaluces, Juan Ramón Jiménez y Francisco Villaespesa: Desde Huelva hasta Almería, / cogiditas de la mano / el cante y la poesía.Blanca de salitre y cal. De gastronomía mediterránea e internacional, de arquitectura original y modernista, gentes hacendosas y playas que nada tienen que envidiar a las más envidiadas de España.

A la memoria nos viene Ramón Gómez (con sus hijos Pepe y Juan a la cabeza); Miguel el Morrina, fandanguero con ascendencia en Antonia López y Rocío Segura; y a Salvador el Pascua, con peña a su nombre. No obstante, en esta ocasión centramos el foco de atención en la radiofonista Encarna Sánchez. Aunque admiradora del flamenco, se decantó por la Copla y su idolatrada y cuasi paisana Marifé de Triana.

Directamente Encarna

La personalidad de Encarnación Sánchez Jiménez ha generado cientos de páginas e incontables tertulias, en las que vida íntima y profesionalidad han ido de la mano en un ejercicio sobrado de morbo y escaso de rigor. En cualquier caso, la influencia ejercida sobre una audiencia millonaria entre la sociedad española es incontestable. Para bien o para mal, su estilo le granjeó las simpatías de un sector fiel y el rechazo de los contrarios a su ideario político ultra conservador. Singularmente en programas de la barcelonesa Radio Miramar y de las madrileñas Radio España y COPE: Encarna de noche y Directamente Encarna, por los que consiguió tres Premios Ondas. Trabajadora tenaz, la almeriense de mayor poder mediático se alejó de sus raíces y de la cuna que la vio nacer. Motivada, posiblemente, por la miserable infancia sufrida en la posguerra.

Encarna se restaba años: cuatro y a veces ocho. A sabiendas de que su certificado de nacimiento afirma taxativamente que vino al mundo en Carboneras el 19 de septiembre de 1935, en la calle Armadores, s/n; hija de Juan, 43 años, carabinero de profesión, y de Juana Encarnación, 37, sus labores. Confundió igualmente a la opinión pública al asegurar en la revista Interviú que no conoció a su padre, “porque fue asesinado por gente del Gobierno pasado cuando yo tenía dos meses”. No es cierto. Acusado del delito de Rebelión Militar por tribunales franquistas (según consta en el correspondiente sumario de Guerra), Juan Sánchez Martínez fue fusilado ante las tapias del cementerio de San José (y no de Santa Adela) al amanecer el 8 de agosto de 1939. En tal caso, y para evitar miradas inoportunas y ruidos delatores, acordonaron la Cta. de Granada en ambos sentidosMadre e hija se vinieron en muy precaria situación económica, como es fácil deducir, a las calles Almanzor Alto y Huérfanas, sucesivamente.

Encarnita formó parte de Coros y Danzas de Educación y Descanso (a la niña le entusiasmaban las folclóricas de moda) y el directivo Enrique Valles, tras verla, la colocó (hacia 1953) en Radio Almería. De ahí a Radio Juventud, donde participó en “Cantando se va a la Fama”, concurso para aficionados noveles. La revista Mercurio la citaba como Encarnita de Almería. Pero la capital se le quedó vacía de horizontes y emprendió el asalto matritense a través de Radio Juventud de Madrid y Radio España, previos a una breve estancia en San Sebastián. En 1970 marchó contratada a Méjico y recorrió distintos países americanos antes de asentarse en Santo Domingo, donde, al parecer, se casó con un empresario de Los Ángeles. Al comenzar la Transición democrática regresó a España, realizando una esporádica incursión televisiva en Antena 3. Víctima de un cruel y prolongado cáncer de pulmón, falleció en Alcobendas (Madrid) el 5 de abril de 1996. Contaba 60 años de edad. Su pueblo natal la recordó con la rotulación de una calle a su nombre.