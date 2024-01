El Cable Inglés se suma a los escenarios monumentales de Almería donde poder casarte

A castillos como el del Rodalquilar o el de Vélez Blanco, la provincia de Almería y, en concreto, la capital almeriense, pronto se sumará otro bellísimo escenario, bien patrimonial, en el que poder oficiar matrimonios. El Cable Inglés se abre a las bodas y otros eventos sin ánimo de lucro que respeten, eso sí, las normas esenciales de uso como la prohibición de fumar o el consumo de alimentos o bebidas alcohólicas.

Es, sin duda, un marco incomparable con las vistas del Mediterráneo y las panorámicas de la ciudad que ofrece el paseo peatonal sobre este Bien de Interés Cultural, que abría sus puertas al público hace menos de un año y con gran éxito cosechado en cuanto al número de visitantes que desde entonces ha venido recibiendo.

En un comunicado remitido por la Autoridad Portuaria de Almería, la APA ha anunciado la aprobación de la ordenanza por la que se regulan las visitas y la cesión de uso con carácter puntual del Cargadero de Mineral El Alquife de Almería (Cable Inglés) para celebrar actividades, actos y eventos públicos y privados sin ánimo de lucro, que ha sido remitida al Boletín Oficial del Estado (BOE) para su publicación en los próximos días.

La norma, que cuenta con el informe favorable de Puertos del Estado y que entrará en vigor al día siguiente de su difusión en el BOE, establece que el acceso al paseo peatonal del Cable Inglés para el público general será gratuito de lunes a domingo, como así viene siendo desde que la APA abriese a los ciudadanos este Bien de Interés Cultural el pasado 4 de abril, convirtiéndose en un gran atractivo turístico en Almería. También podrán concertar visitas, previa reserva con un mínimo de tres días de antelación a través de la web de la autoridad portuaria, grupos educativos, asociaciones culturales o de interés social sin ánimo de lucro, grupos turísticos, etc.

La ordenanza incluye como novedad la cesión de uso del paseo peatonal del Cable Inglés para la celebración de actividades sin ánimo de lucro, que deberá solicitarse a la APA a través de sede electrónica o registro general en su edificio administrativo con un plazo mínimo de diez días hábiles respecto a la fecha prevista del evento. La cesión incluye el pago de una tarifa aprobada por el Consejo de Administración de la APA, por servicio comercial regulado en el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante.

En todo caso, siempre deberá respetarse el aforo máximo permitido de 250 personas y seguirse las normas de uso y seguridad establecidas en la ordenanza, que contempla también un régimen sancionador en caso de incumplimiento.

Horario de visitas individuales para público general

La ordenanza define el horario de apertura del paseo peatonal del Cable Inglés para visitas individuales de público general en las distintas temporadas del año, siempre de lunes a domingo, desde las 9:00 horas y sujeto a disponibilidad; en caso de estar bloqueada la entrada por cesión de uso en una determinada franja horaria se publicará en la página web de la APA.

De esta manera, para el periodo actual del 21 de septiembre y hasta el 20 de marzo el cargadero de mineral estará abierto hasta las 19:30 horas, del 21 de marzo al 20 de junio hasta las 20:30 horas, y del 21 de junio al 20 de septiembre su apertura se prolongará hasta las 22:00 horas, para aprovechar el mayor número de horas de sol durante la jornada.