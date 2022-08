Carta abierta a Mons. Gómez Cantero de la Plataforma Católicos Almerienses por la Verdad

La Plataforma Católicos Almerienses por la Verdad, un movimiento ciudadano que surge muestra preocupación por lo que ha acontecido en la provincia, ha enviado una carta abierta a Monseñor Gómez Cantero. El fin de la existencia de dicha plataforma es esclarecer una serie de cuestiones, como por qué se cerró el seminario sin dar explicaciones a los católicos, ni a la propia comunidad; por qué el nuevo obispo y su equipo de gobierno han dado por zanjada la acusación contra el propio clero, sin esclarecer la veracidad; por qué presentó un resumen interesado de una auditoria que supuestamente tenía datos 'sensibles' y no podían ser publicados...

La plataforma ha enviado la siguiente carta abierta al Obispo de Almería.

Mons. Antonio Gómez Cantero.

Excmo. Sr. Obispo de Almería, pese a que su minúsculo “equipo de gobierno” tiene emprendida una caza de brujas contra esta plataforma y, en general, contra todo el que difiera del pensamiento de su equipo, seguimos adelante. Con la ayuda de Dios y la gracia de la Verdad que nos asiste, un día –ya dijimos en la constitución de esta plataforma que no tenemos prisa y tenemos todo el tiempo del mundo- saldrá toda la verdad a la luz. De eso no le quepa la más mínima duda.

Nos dirigimos a usted, en esta carta abierta, porque consideramos que ha de estar desinformado. Debe desconocer la historia y la realidad de nuestra Iglesia. Creemos, o por lo menos queremos creer, que usted actúa mal porque está mal asesorado.

Si da una vuelta por su diócesis y se atreve a salir de su zona de confort, encontrará un clero sumergido en la apatía y que gracias al nepotismo instaurado, tiene miedo de ser sincero con usted. Es más aseguran que usted pronto lanza balones fuera, ante cualquier pregunta, diciendo que todo viene de su equipo de gobierno.

Si da una vuelta por su diócesis y se atreve a salir de su zona de confort, encontrará un clero sumergido en la apatía

Observará unos fieles que están desconcertados porque se sienten tratados como si fueran verdaderamente unos niños sin voz en la Iglesia –nos consideramos tratados como pobres borregos que tienen que obedecer sin voz, la voz de su amo-.

Usted se ha creído lo que su pequeño grupo estufa le cuenta de la plataforma. Ignora que en muchos de los círculos en los que usted habla, estamos muchos de nosotros. No le vamos a tachar de mentir; pero se contradice, entra al trapo de todas las críticas (especialmente ante los que usted constituyó sus enemigos, de los que nunca ha sido pastor) y así cambia la versión de todo lo que dice, según el foro en el que esté. Por caridad, se lo pedimos, trátenos como adultos. Almería, con todo respeto a su persona, merece un Pastor que sea Obispo de todos.

Por su modo de actuar, es claro que, su pequeño círculo, apoderados de las “armas episcopales” han provocado un escándalo en la Iglesia de Almería y acabarán quemándolo a usted.

Por nuestra parte, estamos dispuestos a ayudar y ayudarle en la Iglesia de Almería, como lo manifestó esta plataforma desde que surgió. Eso no es posible si usted sigue gobernando desde una visión de “política de bandos” creyendo que es real la guerra que le contaron, que se encargó personalmente de crear y en la que se ha mantenido. Insistimos, por caridad, abra los ojos.

Estamos dispuestos a ayudar y ayudarle en la Iglesia de Almería, como lo manifestó esta plataforma desde que surgió

El motivo fundamental de esta carta es pedirle que no ataque sistemáticamente todo. ¿Sabe lo que cuesta organizar la piedad popular? ¿Conoce como los almerienses manifestamos nuestra fe? ¿Entiende que las costumbres de un pueblo no son cosas que se puedan manipular arbitrariamente? Le insistimos: ¿Dónde va san Indalecio? ¿Cuántos miles de católicos hemos manifestado que deseamos que salga junto a la Virgen del Mar? ¿Cree usted o su equipo, con todo respeto a los pequeños núcleos, que esto es una aldea donde hay que sacar a todos los santos a la calle, sin criterio, sólo porque ese día hay gente en la “aldea? ¡Trátenos y trate las cosas de Dios con la dignidad que merecen!

Una de las últimas “verdades a medias” que aseguran salen de boca del Obispo, es que: “ha tenido que trasladar la fiesta de la patrona al domingo por petición expresa de los fieles, la hermandad y la comunidad de los dominicos” ¡eso no es cierto!

Se ha cambiado a golpe de poder, del que usted puso al frente de las hermandades. Canónigo empoderado al que posiblemente conoce muy poco y con el que mejor “por su propio bien” no ha de enfrentarse.

Pero ha de saber que es inadmisible litúrgicamente –nuevamente como pequeños borricos iletrados- que prevalezca el capricho de un canónigo sobre la devoción de los cristianos. Y así ser sometidos a estar celebrando litúrgicamente la fiesta de nuestra patrona el domingo –la Eucaristía presidida por usted, saltándose el día establecio- y para culmen san Indalecio en la calle, ¿Por qué? ¡Porque SI!

¿Cree que es normal celebrar viernes, sábado y domingo la misma Eucaristía?

Usted, como primer encargado de la liturgia en la diócesis: ¿Cree que es normal celebrar viernes, sábado y domingo la misma Eucaristía? Es más, todos habíamos recibido bien el decreto por el cual Roma instauró la fiesta de la Virgen del Mar el sábado. Si algún cura descreído, exaltado o con deseo de entrar en el “círculo privado de amigos suyos” lo duda; por favor consulte lo que está establecido por la CEE para mañana 26 de agosto de 2022 en Almería. Lo que la CEE publica responde a la norma establecida por Roma.

Don Antonio, usted no es el jefe absoluto y supremo, eso lo reservamos a Dios. Usted es administrador de los bienes que se le han confiado, es pastor de todos y está obligado a servir al pueblo de Dios en la Fe y la caridad. Además –con todo respeto- sus decretos- no están por encima de la norma suprema de la Iglesia. Nuevamente, por caridad ¡no juegue con la Iglesia de Dios! Sobre todo no escuche sólo la voz de los que bajo la premisa de ¡SIEMPRE FUE! Están haciendo de la ciudad, un pueblo de la sierra alpujarreña.

Esta carta se la abríamos envido a usted, pero como nunca responde a nada, hemos considerado que quizás es mejor abierta.

Un saludo.

Plataforma Católicos Almerienses por la Verdad.