Castellón pide al Gobierno medidas para mejorar las comunicaciones y acabar con la “sensación de isla” que sufren los almerienses

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Miguel Ángel Castellón, ha denunciado la “precaria situación” de las comunicaciones en la provincia de Almería después de que hace dos semanas se suspendiera la conexión aérea que unía nuestra provincia con la capital de España todas las mañanas, una decisión que ha aumentado la “sensación de isla” que sufren los almerienses y que además provoca graves inconvenientes a los ciudadanos que tienen que desplazarse hasta Madrid.

Según explica Castellón los almerienses que acuden a la capital por motivos de trabajo o por una cita médica se ven ahora obligados a tener que viajar el día anterior y pernoctar en Madrid para poder hacer sus gestiones a la mañana siguiente. Esta situación también afecta a los pasajeros que tienen que coger un vuelo mediante escala a cualquier otro destino, algo que muchos almerienses hacen tratándose de una provincia eminentemente exportadora donde los viajes de trabajo a Europa son muy frecuentes.

El diputado del PP señala que “Almería es una provincia incomunicada por tren y por avión” y espera que el Ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tome nota para intentar solventar cuanto antes una situación que perjudica al desarrollo económico y turístico de nuestra tierra.

Miguel Ángel Castellón explica que es comprensible que como consecuencia de la pandemia la oferta de frecuencias aéreas se haya reducido de manera drástica en todo el mundo, pero afirma que en relación a nuestra provincia “al problema de tener pocas frecuencias hay que añadir además que con las que contamos no son útiles”.

El diputado popular señala que su Grupo Parlamentario va a registrar varias preguntas en el Congreso y Senado sobre este asunto porque según explica “estamos ante una decisión que además no se entiende ya que cada vez hay más personas vacunadas contra el Covid y se empiezan a levantar las restricciones de movilidad”.

Por último Castellón espera que el Gobierno de Sánchez actúe y no siga castigando a la provincia en materia de comunicaciones. “Llevamos dos años sufriendo retrasos en las obras de la Alta Velocidad entre Almería y Murcia y esperamos no tener más noticias desagradables y negativas en cuanto a la ejecución de dichas obras para que no se siga retrasando la comunicación en tren. El vuelo con Sevilla se ha suspendido y los almerienses lo tienen cada vez más complicado para viajar a Madrid. Nuestra provincia no se merece un Gobierno como el de Sánchez que la sigue relegando a una esquina. Le exigimos que tome medidas y no siga frenando el desarrollo económico de nuestra tierra”, concluye.