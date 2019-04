Condenado por tener 94 bicis eléctricas robadas en su poder

Al finalizar la vista oral, el Ministerio Público únicamente mantuvo la acusación por un delito de receptación contra A.E.S. y su jefe, retirando los cargos por robo contra otros tres acusados . Todos ellos habían sido arrestados por la Guardia Civil en el marco de la operación ‘Jerbos’, en la que fueron apresadas en Almería y Murcia 20 personas de distintas nacionalidades (magrebíes, rumanos, búlgaros y españoles) presuntamente pertenecientes a una organización dedicada a cometer robos en viviendas y naves industriales a los que se les atribuía la autoría de más de 35 robos, entre ellos, el intento de robo en febrero de 2015 de las imágenes de la iglesia de Santiago , en la capital, de donde finalmente no llegaron a hacerse con el botín que habían pactado con un coleccionista gracias a la alerta de un vecino a la Policía, que se personó en el lugar y arrestó a un ciudadano rumano.

El juez indica que no ha quedado acreditado que el propietario de la finca en la que trabajaba A.E.S. hubiese participado en el robo o tuviera conocimiento de que estaban en una de las naves de su explotación.

Sin pruebas a pesar de las escuchas que se practicaron

El juez subraya que a “simple posesión” de las bicis no es prueba suficiente para demostrar el robo. Así, destaca que no hay elementos que no hay ningún elemento que sitúe a lso acusados en la nave. “Tampoco se puede interferir la participación de A.E.S. -en el robo- del testimonio recabado procedente del Juzgado de Instrucción número 2 de Torrevieja”, añade a la vez que aclara que en el mismo constan escuchas telefónicas en el marco de “una investigación judicial más amplia”. Precisa que los detenidos a los que se les retiró la acusación tan sólo habían sido contratados por éste y estaban recogiendo plásticos cuando fueron arrestados.