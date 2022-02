Cuentos en el colegio de la Fuentecica para luchar contra el ‘bullying’

Son muchos los que de pequeños han sufrido el acoso de sus compañeros por su físico, su forma de ser o sus circunstancias económicas, un fenómeno conocido hoy con el anglicismo “bullying” contra el que se lucha de todas las formas, también con los cuentos, como han hecho hoy en el CEIP Alfredo Molina de Almería.Este colegio del barrio de La Fuentecica inicia así sus XVII Jornadas Interculturales, ya que como recuerda a EFE el director del centro, Mario Espín, éste es un centro de compensatoria que atiende a los alumnos de tres barrios con zonas desfavorecidas, y un gran número de estudiantes de etnia gitana u origen musulman.Por ello, se pretende “luchar contra la discriminación y fomentar la integración de diferentes culturas, fomentando valores”.Algo en lo que coincide la jefa de estudios Ana Casas, quien apunta que gracias a la asociación ‘Sara Allut Plata’ se ha podido realizar hoy un cuentacuentos para que los niños “entiendan la importancia del respeto, la tolerancia y las diferencias que tenemos cada uno”.“En nuestro centro tenemos dos culturas muy diferentes y hay valores que siempre tenemos muy presentes”, añade Casas.El neurocirujano y neurólogo Antonio Huete es el fundador y presidente de ‘Sara Allut Plata’, una ONG que cada verano se traslada a un país africano para llevar ayuda humanitaria y sanitaria."Nuestra misión está también aquí, en Almería. ¿Qué mejor forma de educar a nuestros niños en valores para hacer una sociedad como queremos? La lucha contra el acoso escolar tiene que ser total y absoluta, dice.

De esta forma, Huete indica que el objetivo es acudir a zonas marginales de la ciudad, a centros de educación, para “transmitir el mensaje de que hay que luchar contra el acoso, para que los niños tomen conciencia de la fortaleza que tienen, de lo grandes que son como personas, y defenderlos de un problema que tenemos hoy en día en las escuelas.La responsable de la empresa educativa ‘El mundo del Bicho Verde’, Trinidad Santander, es la responsable de dar vida a este cuentacuentos a partir del libro ‘Yo voy conmigo’ (Editorial Thule) de Raquel Díaz Reguera. “Nuestra misión es transmitir cualquier tipo de enseñanza, de forma divertida”, explica.La intención es que los estudiantes participen. “Soy una narradora oral profesional y trabajamos con todas las edades. Con los de infantil se hace de forma más light pero cuando trabajamos a nivel de Primaria, se les hace entender de una forma más “cruel”, digamos así, porque el acoso es cruel, cómo podemos hacer daño a los demás; no de un modo violento, pero sí de forma que sean cómo están influyendo”, añade.

La idea es que los asistentes se reconozcan en la protagonista del libro. Especialmente en una época en la que el acoso “ya no se queda sólo en los colegios y aulas o en los compañeros del barrio”.“Con los móviles, las tabletas, es muy complicado. Los usan en entornos en los que normalmente están solos. Es muy importante que los padres y madres estén atentos, porque es muy fácil acordarlos, no sólo niños de su edad, sino también adultos que intenten aprovecharse de ellos”, señala.En este sentido, la misionera Elena Fons, que trabaja en el entorno del colegio, recuerda que este fenómeno se produce muchas veces en niños que “tienen una situación de sufrimiento muy grande y la trasladan al colegio”.“Suele ser cuando se tiene ese dolor y en lugar de expresarlo de manera dialogada, se hace de otra forma, llega a las aulas y genera situaciones un poco de opresión. Muchas veces las víctimas del ‘bullying se convierten en acosadores. Hay que estar muy atentos, actuar y cortar inmediatamente para que no se extienda”, concluye.