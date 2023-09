El Santo Sepulcro de Almería culmina un centenario para el recuerdo

En la tarde del caluroso sábado 17 de septiembre, con un celeste luminoso y mediterráneo cielo, se abrieron los dinteles sacros de las puertas situados por la Calle Ricardos de la neoclásica Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol, sede canónica, entre otras asociaciones piadosas, de la Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los Dolores, que pre culminaban los actos cívico-religiosos organizados por esta corporación penitencial con motivo de su centenario fundacional con la salida extraordinaria en procesión de alabanza de Nuestra Señora, la Santísima Virgen de los Dolores.

La Virgen de los Dolores, hermosa y radiante, durante unas horas se separó y no se separó del enhiesto Santísimo Cristo Yacente, del dulce Cristo dormido del Viernes Santo para estar la Virgen, como siempre lo está, a nuestro lado para darnos consuelo que culminará con la Resurrección.

Multitudes de fieles se dieron cita por el recorrido por donde fue transcurriendo la Virgen de los Dolores bajo palio con su cortejo procesionista, siendo de gran interés el paso por la iglesia de Santiago Apóstol visitando a ese lirio de la Virgen de la Soledad, los conventos de clausura de Las Claras y las Puras, la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación y su estación penitencial al Santuario de la Virgen del Mar Coronada, retornando el cortejo procesional pasionista a su templo a los sublimes acordes procesionales de la Banda de Alhama de Almería.

La imagen sagrada de la Virgen de los Dolores evangelizando y llevada en su paso de palio, vestida con inmensa ternura por Álvaro Abril y con elegancia ornamental floral realizada por el cofrade Miguel Revueltas, y con prestancia y finura cofrade portada en el paso por una treintena de costaleros, que con fervor estoico y sin desfallecer guiaron con el costal y faja, y a la llamada atenta del capataz Antonio Andrés Díaz Cantón, el paso a paso, mediante el cual recorrió en el tiempo previsto, entre rezos y fragancias a incienso, las calles del monacal casco histórico.

Cortejo procesional dirigido espiritualmente por el capitular y consiliario, Juan Antonio Moya Sánchez, revestido con negra capa pluvial y la participación activa de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, así como, concejales de la Corporación Municipal presidida por la teniente de alcalde y diputada en la Cámara Baja, Ana Martínez Labella, y la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín Moya.

Destacar la pintura urbana en una pancarta realizada por Samuel Fortes Muñoz en la misma plaza de San Pedro, la cual fue decorada por las generaciones de jóvenes de la Hermandad de la Santa Cena, como señal cofrade de esperanza de futuro, al haber un gran número de jóvenes que están dentro de la Iglesia, dentro de nuestras Cofradías, al encontrar repuesta en la piedad popular al Evangelio de Cristo porque es Palabra de vida eterna.

Bella imagen en el cortejo pasionista, la representada por la vocal de la Junta de Gobierno, Rosana García Salvador, Camarera de la Virgen de los Dolores, revestida con la clásica mantilla española y en estado de buena esperanza, haciendo gala de lo importante que es para los cristianos, para los cofrades, el testimoniar el Derecho a la Vida.

Cuando al filo de llegar a la media noche, entró en su templo de la calle Ricardos, llorando y sonriendo a la vez esa Virgen de los Dolores en sus Misterios Dolorosos, porque había vuelto a ver al pueblo almeriense, no un Viernes Santo, sino un sábado lleno de gloria bendita, a un pueblo con sus alegrías y con sus penas, con sus pecados y con sus virtudes, y le hemos podido decir desde un lugar entre los fieles devotos , no llores más Virgen de los Dolores, porque no solo esta Cofradía, sino todas las Cofradías, como una sola Hermandad unidas en el amor, cuidan de tu pueblo, de este pueblo almeriense que en la tarde-noche del mariano sábado te aclamó bendita entre todas las mujeres de la Tierra.

Solo nos queda, el sábado que viene, 23 de septiembre, en el que se llevará a cabo Santa Misa de acción de gracias, en la que ocupará la sagrada cátedra y predicará la Palabra de Dios, Monseñor Antonio Gómez Cantero, Obispo de la diócesis de Almería, poniéndose con este acto litúrgico el broche de oro al excelente centenario que se ha llevado a cabo con rigor eclesial y cofrade.