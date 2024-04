El Defensor del Pueblo Andaluz atiende en solo un año 1.500 actuaciones en Almería

El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maetzu, ha señalado en su visita a Almería capital que su oficina suma ya 500 mediaciones extrajudiciales con un 86 % de aceptación en las que la "administración entra y se sienta" con la parte afectada.

"Yo creo que esa es la manera de arreglar las cosas y también fomenta la paz", ha dicho a los medios Maeztu, antes de reunirse con la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, a la vez que ha señalado que pretende dedicar todos sus esfuerzos a "sanar la convivencia".

"No se puede soportar una acritud permanente todos los días de toda la semana y con la gente desapegándose de la política, porque la política es lo más serio que hay (…) La cultura de paz es necesaria y la Defensoría tiene que evitar crispaciones, no meterse en aumentarla, ser un hombre de paz. Esa es la cultura de paz, justicia y mediación", ha insistido.

En esta línea, ha apuntado que en breve el Defensor abordará dos casos de sentencias al mes de "intrajudicial, en dónde intervienen el contencioso-administrativo y la administración, para evitar sentencias y tener mediaciones".

Por otro lado, ha explicado que de Almería proceden 1.500 de las actuaciones tratadas por su oficina en 2023, "de las que 750 son quejas y 750 consultas que a veces terminan en quejas, pero que son expedientes que no hace falta tramitar de forma tan completa y se solucionan a la semana siguiente".

De estas, el 53 % han estado relacionadas con la dignidad de las personas, el 21 % de prosperidad, el 20 % de asuntos relacionados con el planeta y el 6 % sobre cultura de paz y justicia. Maeztu también ha sostenido que es un simple "mensajero" que no distingue entre ideologías.

"No soy ni más duro, ni más blando; ni más moderado, ni más conservador. Soy la voz del hecho que está pasando. Por lo tanto, no es el mensajero el que interesa. Soy la voz, y una voz imparcial, seria, ordenada, que no está dirigida a otra cuestión que la recuperación de los derechos", ha incidido.

"El lema es no aceptemos como normal, lo que es inaceptable. Si una valoración de la dependencia tarda cinco años, no se puede decir que tampoco es mucho. Al final es aceptar que seis años sería lo normal, cuando la ley dice que son seis meses", ha argumentado. Por ello, ha afirmado que no pretende ser agresivo, ni ejercer la coercitividad.

Ha recordado que otras Defensorías, como la de Navarra, han multado a administraciones con 1.500 euros por no responder a sus requerimientos, pero añade que él prefiere "la autoridad moral de los argumentos", ya que en caso contrario para eso está el Código Penal, que castiga a los que obstaculizan a estas oficinas.

Ha asegurado que no se ha encontrado aún con ningún delito de desobediencia de este tipo, sólo con 35-40 casos de un total de 700 ayuntamientos que hayan tenido que remitir un informe por falta de respuesta. "Yo no voy a aumentar nada la coercitividad de una Defensoría que tiene que basarse en el convencimiento, no en el vencimiento del poder", ha concluido.

La alcaldesa de Almería, por su parte, ha agradecido la visita del Defensor del Pueblo, la primera de este año a las capitales andaluzas, como ha reconocido María Vázquez, antes de iniciar la reunión de carácter interno con Maetzu en las dependencias de Alcaldía.

“Quiero destacar la buena sintonía y la relación fluida que mantenemos ambas instituciones porque ambas buscamos el mismo objetivo, que es defender los intereses y los derechos de los almerienses. Tanto el Ayuntamiento como el Defensor del Pueblo estamos para resolver de la manera más eficaz cualquier incidencia que los ciudadanos tengan con las administraciones”, ha valorado la regidora.

Vázquez ha agradecido su visita y le ha trasladado la predisposición del Ayuntamiento “a colaborar, como tiene que ser, cuando se recibe algún escrito”. “Somos ágiles en responder para asegurarnos que el vecino o el colectivo afectado recibe contestación lo antes posible”, ha incidido.

A continuación de la reunión con la alcaldesa, el Defensor se ha reunido con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, donde ha expuesto su trabajo sobre los asentamientos.

El desplazamiento a Almería del Defensor del Pueblo Andaluz comenzó el miércoles con una visita a la organización Interprode en Purchena y una visita institucional al alcalde de Huércal-Overa, Domingo Fernández, donde un equipo de la Oficina de Información y Atención Ciudadana atiende presencialmente a las personas y a los colectivos.