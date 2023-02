Dimite parte del jurado del Concurso de Carnaval tras la tercera semifinal

Antonio Sevillano, un reconocido carnavalero almeriense, ha dado a conocer su dimisión como parte del jurado de la actual edición del Concurso de Carnaval de Almería mediante una publicación en Facebook.

En ella se dirige a la opinión pública en general y a los carnavaleros almerienses en particular, dando a conocer la decisión que ha tomado junto a tres compañeros, Isabel Guirado, directora del Centro Profesional de Danza "Kina Jiménez", Pedro Yanguas, profesor titular de Teatro de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería, y Roberto Puente, técnico en luminotecnia y sonido en el Auditorio Maestro Padilla durante décadas y veterano carnavalero.

La razón por la que han decidido actuar de esta manera, cuatro de los cinco componentes del jurado, se ha visto motivada tras haberse conocido la intención de la Junta Directiva de FEMACA de impugnar al jurado que ellos mismo habían designado para el concurso carnavalesco, tras finalizar la tercera semifinal celebrada el pasado domingo.

Al jurado se le acusa de haber desvelado públicamente -en voz alta y en distintas estancias del Auditorio- el resultado de sus deliberaciones con anterioridad a que la secretaria las hiciese oficial. "Ante tan grave acusación de deslealtad, atentatoria de nuestro honor, nos reservamos el derecho constitucional de incoarles una querella judicial por difamación y el no haberse retractado debidamente, en tiempo y forma, con todos y cada uno de nosotros. Querella que, quizás, solo la pare nuestro demostrado amor por el Carnaval de Almería", ha anunciado Antonio Sevillano en su cuenta de Facebook.

La Junta Directiva ha basado la acusación argumentando que los miembros del jurado habían alzado demasiado la voz durante la deliberación, llegando así sus comentarios a los oídos de algunas de las personas presentes en el público, dando a conocer así los resultados con anterioridad. Las personas que supuestamente dijeron escuchar los comentarios del jurado, fueron supuestamente las mismas que elevaron la queja a la Junta.

Cabe señalar el detalle de que toda la polémica ocurrió el día en el que no pasó a la final la murga de la que es también directora la presidenta de FEMACA, según cuenta Antonio Sevillano. No obstante, la la agrupación no se ha dirigido al jurado y tampoco se ha pronunciado públicamente.

Tras haber mantenido conversaciones de tono conciliador entre los implicados en el asunto, finalmente se ha nombrado un jurado nuevo para la final del Concurso de Carnaval de Almería.