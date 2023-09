El Distrito Sanitario Poniente enseña técnicas de reanimación cardiopulmonar al profesorado

El Distrito Sanitario Poniente de Almería, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS), imparte talleres formativos sobre soporte vital básico y obstrucción de la vía aérea en los centros educativos de la comarca. La formación, dirigida al personal docente, corre a cargo de las enfermeras referentes escolares y enseña al profesorado técnicas de reanimación cardiopulmonar y desobstrucción de las vías aéreas para aplicar de forma inmediata en caso de urgencia.

Las charlas han comenzado en IES Villa de Vícar coincidiendo con el inicio del curso escolar. Más de una veintena de profesores ha aprendido las claves para identificar una parada cardiorespiratoria, solicitar ayuda sanitaria urgente y llevar a cabo maniobras de soporte vital básico mientras se aguarda la llegada de los profesionales. Asimismo, las enfermeras escolares han detallado cómo se debe efectuar correctamente la maniobra de Heimlich para actuar en caso de obstrucción de la vía aérea así como la posición lateral de seguridad en caso de pérdida de consciencia.

Desde el Distrito Sanitario Poniente de Almería, se pone de manifiesto la importancia de trasladar y facilitar a maestros y profesores una formación “fundamental y necesaria, que todos los docentes deben conocer”. “Puede resultar vital en caso de emergencia”, ha señalado la responsable de las enfermeras referentes escolares del Distrito Sanitario Poniente, Patricia Serrano. Por este motivo, en estos talleres también se enseñan técnicas de primeros auxilios para poder actuar en caso de hemorragias, contusiones, heridas o quemaduras. También se resuelven dudas concretas relacionadas con patologías como epilepsia, diabetes o alergias, entre otras, instruyendo en la administración de medicación de urgencia en caso de ser necesario.

El Distrito Sanitario Poniente imparte este tipo de formación en los centros educativos de Educación Infantil, Primaria o Secundaria de la comarca desde el pasado curso escolar. Los centros que estén interesados en completarla pueden solicitarlo a través de la enfermera escolar asignada.

Vuelta al cole

Las enfermeras referentes escolares del Distrito Sanitario Poniente de Almería han elaborado un decálogo de consejos saludables para facilitar la vuelta a los colegios y la progresiva adaptación del alumnado. Para aumentar el rendimiento académico, se recomienda comer cinco veces al día y apostar por una dieta rica en verduras, frutas, lácteos, legumbres y cereales. En concreto, a la hora del recreo se aconseja tomar un bocadillo de pan, fruta y agua. Asimismo, se pone el acento en la importancia de realizar actividad física moderada todos los días y de mantener una correcta higiene con ducha diaria y lavado de manos, siempre antes de comer y después de ir al baño.

Las enfermeras escolares del distrito también aconsejan a los niños dormir entre nueve y once horas diarias y mantener un ambiente relajado en la habitación, alejado de móviles y tabletas electrónicas. Al respecto, se subraya la necesidad de no dedicar más de dos horas diarias a las pantallas y se desaconseja su uso en menores de seis años.

En la batería de recomendaciones elaborada con motivo del inicio del curso escolar, se destaca la importancia de cuidar la espalda con una postura adecuada y de usar una mochila ligera “que no supere el 15 por ciento del peso del niño”. Estar correctamente vacunado para prevenir enfermedades, informar al centro educativo en caso de padecer una enfermedad, realizar actividades de ocio que no sean sedentarias y prestar especial atención cuando se cruza la calle, se sube o se baja escaleras o se use algún objeto cortante, forman parte también de los consejos saludables enviados a los escolares de la comarca a través de sus centros educativos. Por último, desde el Distrito Sanitario Poniente de Almería se sugiere a los alumnos que mantengan un estado de ánimo positivo, que sean respetuosos con los demás y que alerten a un adulto “si tienes algún problema o te encuentras triste”.

El Distrito Sanitario Poniente de Almería dispone de 15 enfermeras referentes escolares. A lo largo del año, los profesionales desarrollan un completo calendario de actividades relacionado con la promoción, prevención y vigilancia de la salud y realizan un seguimiento de los casos de escolares con patologías crónicas. Durante el pasado curso escolar, se contabilizaron cerca de 5.000 intervenciones en los colegios e institutos de la comarca.