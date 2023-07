Elecciones generales: el PP recupera la hegemonía de las urnas en Almería

Después de las contundentes victorias en las andaluzas y municipales, el PP de Almería ha completado el círculo con el incontestable resultado de este domingo que le devuelve la hegemonía de las elecciones generales que había perdido en 2019. Hasta ese momento el rodillo popular almeriense había ganado todas y cada una de las citas electorales desde principios de siglo con un récord provincial de respaldo en los comicios nacionales de 2011 en los que rozó el 58% de las papeletas sumando cuatro de los seis diputados en la primera legislatura de Rajoy. Pero con la irrupción de Pedro Sánchez y la fragmentación del espectro político por la presencia de nuevos partidos llegaría la debacle de hace cuatro años en la que retrocedieron al tercer puesto por detrás de Vox. No era ni mucho menos el fin de ciclo de los populares almerienses. Tan sólo ha sido necesaria una legislatura para retomar el liderazgo provincial y volver a la senda del triunfo electoral, aunque no hayan podido contribuir en clave nacional a una mayoría absoluta de Feijóo.

En las elecciones locales de mayo ya fueron el partido con mejor resultado a nivel provincial de todo el país con más del 60% de los sufragios y este domingo se han vuelto a situar entre las formaciones con mayor proyección en su circunscripción con nada menos que 130.000 votos, 51.000 más que en noviembre de 2019. La candidatura al Congreso del PP han conquistado al 41% de los votantes, subiendo 16 puntos en relación a los comicios de hace cuatro años. Han conseguido victorias por encima de ese 40% de sufragios en los grandes municipios como El Ejido (43%), Adra (42%), Huércal-Overa (50%), Pulpí (43%), Almería (41%), Níjar (41,5%) y Roquetas (43%). Los populares se ha impuesto incluso en un feudo histórico del socialismo como es Vícar con el 37% de votos.

Triplete del PP en Almería con autonómicas, locales y generales, a expensas de las europeas que se celebrarán el próximo verano. Los populares han sabido pescar entre los que votaron a Ciudadanos en los pasados comicios y también han conseguido restarle votos a Vox. De hecho, el partido de Santiago Abascal había sido en 2019 el partido más votado en El Ejido, Roquetas, Níjar, Vera, Huércal y Adra, bastiones que ha recuperado el PP como ya hiciera hace unos meses consiguiendo mayorías absolutas en las municipales. Vox es la gran derrotada en la provincia al perder uno de los dos escaños que habían ostentado en la última legislatura en la Cámara Baja al dejarse más de 13.300 votos. Han conseguido poco más de 67.300 papeletas, el 21% de los votantes, y vuelven a ser la tercera fuerza política almeriense después del 'sorpasso' que habían asestado al PP en noviembre de 2019. No han conocido la victoria en ninguno de los municipios almerienses, si bien se han colocado como segundo partido más votado en Níjar, Vícar, El Ejido Fiñana y Lucainena, entre otros.

El socialismo almeriense crece en votos

Y un socialismo almeriense herido, dolido en su orgullo por la dura derrota de las municipales y las encuestas que lo condenaban a la intrascendencia, ha conseguido resurgir de sus cenizas y, aún perdiendo el liderazgo, ha remontado y crecido ligeramente en votos. Más de 91.600 sufragios en toda la provincia que representan el 29% de los almerienses que acudieron este domingo a las urnas. Han conseguido victorias en localidades que gobiernan y en otras con alcaldías populares: Tabernas (40%), Viator (34%), Canjáyar (40%), Abla (40%), Cantoria (47%), Gérgal (38%) y Fiñana (47%), entre otros. En Chirivel han ganado por un voto. La confluencia de las izquierdas que concurría bajo el aparato de Sumar se ha vuelto a quedar sin representación en Almería, retrocediendo incluso en votos con casi 21.000 frente a los 24.400 que congregó Unidas Podemos en 2019.

Esta nueva ausencia en las Cortes deja un mapa ideológico provincial resultante desequilibrado hacia el bloque de centro-derecha con cuatro escaños frente a los dos del PSOE. La nueva representación almeriense en el Congreso estará formada por tres diputados del PP (Maribel Sánchez, Rafael Hernando y Ana Martínez Labella), dos del PSOE (Antonio Hernando e Inés Plaza) y uno de Vox (Rocío de Meer). En el Senado serán tres escaños para los populares (Miguel Ángel Castellón, Juan José Matarí y Carmen Belén López) y uno de los socialistas (Antonio Martínez). Sólo tres partidos estarán en las Cortes por la circunscripción almeriense de las diez formaciones que presentaron candidatura al Congreso y nueve al Senado.

Retraso en Partaloa y susto en Roquetas

La participación en la jornada electoral de este domingo ha crecido, como parecía indicar el fuerte tirón del voto por correo, y se ha situado por encima del 68%, siete puntos más que en las últimas generales de hace cuatro años. Este domingo había colas a primera hora para evitar la franja de más calor. Los almerienses adelantaron su derecho al sufragio y acudieron masivamente a los 391 colegios electorales de la provincia antes de mediodía. Estaban llamados a las urnas 516.108 electores, si bien 44.687 residen en el extranjero y otros 22.559 optaron por el voto por correo que en estos comicios ha alcanzado su récord de solicitudes (20.193 en abril de 2019 y 16.411 en noviembre). El número final de votantes ha sido de 305.414. Las elevadas temperaturas, con máximas que alcanzaron los 35 grados en algunos rincones de la provincia, fueron protagonistas de un domingo que se desarrolló con sólo un par de incidentes reseñables.

En Partaloa un colegio electoral abrió con media hora de retraso porque los integrantes de la mesa no tenían el acta de constitución y la Junta Electoral decidió extender treinta minutos el horario de cierre de las votaciones. En El Parador también se prolongó la jornada hasta las 20:17 horas de la tarde porque la presidenta de una de las mesas sufrió un problema médico y tuvo que ser trasladada en ambulancia hasta el Hospital Universitario de Poniente. En los colegios de Roquetas se produjo una reclamación por parte de PSOE y Sumar al entender que no se estaba garantizado la privacidad del voto porque no había papeletas de ningún partido en las cabinas y los electores tenían que recogerlas en los espacios abiertos a todo el público.

Medidas contra el calor

Y la anécdota de la jornada se vivió en Bacares donde un vecino de 63 años acudió a votar con una factura de la luz creyendo que eran el sobre con los votos que le habían remitido los partidos a su domicilio. En esta localidad se instaló por primera vez la urna en el espacio escénico que tiene climatización en lugar del colegio que no dispone de aire acondicionado. Ha sido la tónica general en una jornada en la que se han cambiado decenas de centros de votación mejor adaptados a las elevadas temperaturas. El Ayuntamiento de El Ejido ha destinado casi 20.000 euros a alquilar, instalar y montar más de una treintena de equipos de climatización para aliviar los termómetros durante las votaciones, además de reubicar 37 de las 79 mesas electorales de los 26 colegios para "optimizar la refrigeración". También se repartieron más de 500 botellas de agua fría entre los miembros de las mesas. El Ayuntamiento de Almería adjudicó esta semana el contrato, mediante alquiler, para la instalación de cuarenta equipos de climatización portátiles con un coste de 12.600 euros.

Prácticamente todos los colegios de Níjar cuentan con aire acondicionado, por lo que sólo tuvieron que incorporar ventiladores ayer a dos de los catorce centros habilitados en los que también se suministró agua durante la jornada. En Roquetas se trasladaron 48 mesas electorales a edificios climatizados para el bienestar de los miembros de las mesas, apoderados, interventores y votantes en general. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Aguadulce acogió este domingo 29 mesas de otros tres colegios electorales y el Teatro Auditorio acogerá las once del Pabellón de Deportes Infanta Cristina. Roquetas ha sido, de hecho, la localidad con más recolocaciones de mesas electorales de la provincia, pero no es el único caso. En Adra habrá dos cambios de sedes y en Huércal de Almería cuatro. Los electores del colegio Clara Campoamor ejercieron su derecho al voto en la Jefatura de la Policía Local, los del IES Carmen de Burgos en el Centro Social de la Tercera Edad, los del Colegio Buenavista en el Teatro Multiusos y los de la Sala de Estudios de Villa Inés en el CEIP La Jarilla.

Dispositivo electoral

Durante las votaciones del 23 de julio, han abierto sus puestas 391 colegios electorales con 837 mesas, 1.674 urnas, 837 cabinas, 1.126.300 sobres y 5.216.350 papeletas, así como 10 kits de voto de Braille con el fin de garantizar la accesibilidad de todos los almerienses en las cuatro juntas electorales de zona que tiene la provincia. Los miembros de las mesas han podido consultar sus dudas en 5.022 manuales de instrucciones distribuidos por la geografía almeriense y los representantes de la Administración General del Estado contaron con 342 dispositivos transmisores de datos para grabar y remitir en tiempo real las incidencias desde la apertura de mesas a las nueve de la mañana hasta el cierre de los colegios a las ocho de la tarde. Fueron los encargados de transmitir también los resultados del escrutinio una vez finalizada la votación.

2.196 empleados públicos, entre los efectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Local y representantes de la administración estatal han velado por el buen desarrollo de la jornada electoral en Almería. Han sido 340 los agentes de Policía Nacional, 1.075 los de la Guardia Civil, 320 policías locales y otros 461 funcionarios que han estado a disposición de los 7.533 miembros de las mesas electorales, entre presidentes, vocales y suplentes para garantizar el derecho al sufragio universal y que las votaciones y recuentos se puedan realizar de manera justa, transparente y segura. La Oficina del Censo Electoral, ubicada en el número 12 de la calle Fresador de la capital, permaneció abierta al público hasta la hora de cierre de los colegios electorales y habilitó líneas de atención telefónica (950343232 y 950281739) para cualquier consulta relacionada con la votación y los incidentes que pueden encontrar los electores al no aparecer en las listas o la ubicación de su colegio.