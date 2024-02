Entrevista a tres niños boxeadores. Juventud, puños y alma

Luka Nicolás Nerghes (apodado Mini Tyson), nacido el 10 de julio de 2015, María Hernández Giménez, nacida el 6 de mayo de 2013, y Jorge Martínez Biosca, nacido el 16 de junio de 2010, todos en Almería, son tres niños promesas del joven Club Deportivo Rafael Lozano de Almería (que fue inaugurado hace muy poco, el 18 de diciembre del año pasado), quienes con el apoyo de sus familias practican el boxeo casi a diario preparándose para cumplir sueños y objetivos. Esa entrega vocacional les ha llevado a competir en importantes competiciones boxísticas en diferentes categorías, cosechando muy buenos resultados en cada una de ellas. De hecho, y sin irnos más lejos, el pasado 17 de diciembre de 2023 el trío compitió en el Abierto de Formas de Boxeo celebrado en Mairena del Alcor (Sevilla) exhibiendo un excepcional trabajo y dedicación. Luka Nicolás subió un escalón en su progresión deportiva, alcanzando la cima al ganar la medalla de oro y ser reconocido como el mejor boxeador del torneo, donde compitieron nada más y nada menos que unos 130 niños. María, afrontando su primera competición, quedó en la quinta posición por un escaso margen de un punto. Y Jorge consiguió el bronce en su categoría en la que hay mucho nivel y competitividad. El equipo del Club Deportivo Rafael Lozano, inscrito en la Federación Andaluza de Boxeo y liderados por el que es el indiscutible referente para el boxeo infantil en España, Luka Nicolás Nerghes, desempeñaron un arduo trabajo dejando a Almería una vez más en lo más alto del podio.

R. G. F.: Hola chicos, decidme por qué el boxeo y no otro deporte.

Luka Nicolás: Hola Rubén. Como ya hemos hablado en otras entrevistas, he practicado varios deportes pero en el boxeo es donde de verdad disfruto.

María: Hola, porque el boxeo es un deporte que me aporta mucha seguridad y confianza en mí misma.

Jorge: Muy buenas, he practicado otros deportes como natación y fútbol, pero el boxeo tiene algo que no tienen los otros deportes. Lo empecé a practicar porque a mi padre le gustaba y me llevó a probarlo, y así hasta el día de hoy que llevo varios años boxeando.

R. G. F.: ¿Y cómo os va en los estudios?

Luka Nicolás: La verdad que muy bien. En el colegio Agave aprendemos muchísimas cosas.

María: Fenomenal, me gusta mucho el colegio. No me cuesta nada aprender ni estudiar.

Jorge: Los estudios regular, aunque se pueden mejorar.

R. G. F.: ¿Consideráis que el apoyo de la familia es muy importante en este deporte?

Luka Nicolás: Si no fuera por mi padre, no sé a dónde llegaría. Mi familia y yo estamos volcados con el boxeo. La tengo a toda apoyándome.

María: Sí, es fundamental, sin el apoyo de mis padres nada sería posible.

Jorge: Es muy importante, porque sin el apoyo de mis padres no podría ir a los entrenamientos y competiciones. Mi padre lo practicaba antes que yo, y cuando empecé él estuvo conmigo en el gimnasio un tiempo.

R. G. F.: María y Jorge, ¿cómo es entrenar junto a alguien como Luka Nicolás, toda una eminencia en este deporte?

María: Genial. Además de compañeros somos amigos. Luka Nicolás es para mí un ejemplo a seguir. Él es muy divertido y cariñoso conmigo, además de un gran bailarín (ríe tímidamente acordándose de un vídeo en el que ambos aparecen bailando juntos en el gimnasio).

Jorge: Muy bien, nos lo pasamos genial entre los tres.

R. G. F.: ¿Y cuántos días y horas entrenáis a la semana? ¿Soléis entrenar juntos?

Luka Nicolás: Entreno cinco días a la semana. Tres en Almería en nuestro club y dos en la Escuela Deportiva Municipal de Níjar donde mi padre es entrenador.

María: Unas ocho a diez horas semanales. Sí, solemos hacerlo juntos.

Jorge: Yo entreno cuatro días a la semana en sesiones de dos horas. Coincidimos los lunes, miércoles y viernes.

R. G. F.: ¿Qué me contáis de vuestro entrenador, una gloria deportiva como lo es Pablo Agustín Rojas Abreu?

Luka Nicolás: El profe Pablo es un libro de boxeo y un fanático de la perfección. Desde que entreno con él he ganado todas las competiciones en las que he participado.

María: ¡Es un crack! Es muy simpático y disfruta enseñando a los demás.

Jorge: Qué puedo decir de él, que estoy muy feliz de que me entrene, porque está sacando lo mejor de mí para poder afrontar los retos que se presentan este año.

R. G. F.: Luka Nicolás, oro en el Campeonato Andaluz de "Formas de Boxeo" 2023 (Carmona, Sevilla), tres oros y campeón absoluto en el IX Campeonato de España de Formas de Boxeo Olímpico en Edad Escolar 2023 (Logroño, La Rioja) y ahora, oro y mejor boxeador del torneo en el Abierto de Formas de Boxeo celebrado en Mairena del Alcor (Sevilla). Estos son solo algunos de los premios que acumulas. ¿Pero, cuál ha sido tu mayor logro conseguido hasta el momento?

Luka Nicolás: Todos son importantes para mí. Ser mejor boxeador del torneo en Sevilla es uno de los mayores logros que he conseguido. Pero creo que el que más he disfrutado ha sido cuando fui campeón de España absoluto con la selección andaluza, siendo abanderado, llevando nuestra bandera de Andalucía.

R. G. F.: Jorge, ¿y el tuyo?

Jorge: El ser campeón de España en comba (salto de comba) en la categoría cadete, en Logroño el año pasado.

R. G. F.: Cuéntame cuántas medallas o trofeos has conseguido hasta ahora.

Jorge: He sido subcampeón de España en Schoolboys en Asturias (2022), en la categoría infantil; bronce de España en Schoolboys en Logroño (2023), en la categoría cadete; subcampeón de Andalucía en Formas (2022), en la categoría infantil; bronce de Andalucía en Formas (2023), en la categoría cadete; y tricampeón de Almería en Formas (2020, 2021 y 2022), en la categoría infantil.

R. G. F.: Esta pregunta es para tí, María. ¿Cómo resumirías tu experiencia en tu primer campeonato (el de Mairena del Alcor)?

María: ¡Guau! Realmente no sabía dónde iba, era mi primera vez... Pero estoy segura que será la primera de muchas.

R. G. F.: Tanto Luka como tú sois vecinos de Níjar. ¿Ya os conocíais de antes?

María: Sí, durante años fuimos vecinos. Siempre hubo química entre nosotros.

R. G. F.: Uno de vuestros padres me ha dicho que en abril vais a participar en los Campeonatos de Andalucía en Edad Escolar. ¿Tenéis muchas ganas porque llegue ese momento? ¿En qué modalidades vais a competir?

Luka Nicolás: Sí, así es. El 6 de abril es el Campeonato de Andalucía de Formas en Carmona, Sevilla. Yo sólo puedo participar en Formas de boxeo.

María: Sí, muchísimas ganas. Yo competiré en Formas de boxeo y por primera vez en Combate. ¡Me subiré al ring, lo estoy deseando!

Jorge: Esperando con ansias que llegue el día. Competiré en Schoolboys y Formas de boxeo en la categoría de cadete.

R. G. F.: ¿Desde qué edad se puede practicar boxeo? ¿Y cuál es la edad mínima para participar en un combate de boxeo?

Luka Nicolás: Yo, como tú bien sabes, empecé en el boxeo con cinco años. Pero hasta los once años no podemos tener contacto físico, aunque sí competir en Formas de boxeo.

María: Una edad buena para comenzar a practicar boxeo es entre los ocho y diez años. Ya para participar en un combate sería a partir de los doce años, aunque puede ser antes, dependiendo mucho de la madurez del niño o niña.

Jorge: Se puede empezar a practicar desde bien pronto, no hay una edad mínima. La edad mínima para poder participar en un combate de boxeo es de diez años siempre que cumplas los once en el año que está en curso.

R. G. F.: ¿Cuáles son vuestras aficiones?

Luka Nicolás: Boxeo, boxeo, boxeo,... Te cuento una anécdota: una vez un amigo me pidió que le hablara de otra cosa que no fuera boxeo y mi contestación fue que yo sólo sé de boxeo, que mi vida es el boxeo.

María: Aparte del boxeo me encanta bailar bachata, cocinar y el tema de los maquillajes (sonríe).

Jorge: Jugar a la consola, el teléfono móvil, salir con los amigos... lo normal de un niño de trece años.

R. G. F.: ¿Queréis dar las gracias a alguien o mandar un saludo?

Luka Nicolás: Quiero dar las gracias a mis padres; a mi entrenador Pablo; a mi referente, el gran Rafael Lozano; y a nuestra presidenta del club, Teresa Romero. A todos y cada uno de mis compañeros y compañeras del club, especialmente a Jorge, a María y a Raúl Marco. También quiero saludar a mis compañeros/as de clase y a mi seño Eva.

María: Principalmente quiero dar las gracias a mis padres, por su apoyo incondicional. También me gustaría mencionar a mi entrenador Gelu (el padre de Luka Nicolás), y darle las gracias por confiar en mí, por siempre mirarme como la niña de sus ojos. Sin él no estaría donde estoy. Mando un saludo a toda mi familia y amigos/as, os prometo que no os defraudaré.

Jorge: Quiero dar las gracias a mi familia, a mis entrenadores, a mis compañeros/as del club, que me hacen estar muy feliz.