Firmas para instalar césped natural en el 'Emilio Campra'

Entrenadores, grupos de deportistas y atletas veteranos como Antonio Orta, Juana Gibaja y Ginés Valera han solicitado a través de la página web, Change.org, que el emblemático estadio 'Emilio Campra' recupere la superficie de césped natural en detrimento del sintético, aprovechando así las obras que la Junta va a abordar para la mejora del estadio. El objetivo es llegar a las 3.000 firmas para que el mítico campo recupere el terreno natural y puedan celebrarse de nuevo pruebas atléticas de máximo nivel.

Tanto el 'Emilio Campra' por la superficie artificial, como el 'Estadio de los Juegos Mediterráneos' por las gradas supletorias instaladas hace 5 años, no cumplen los requisitos para organizar campeonatos, una situación que preocupa a uno de los impulsores de esta iniciativa, Ginés Varela. Para este atleta veterano, cree que ha llegado el momento para cambiar el terreno "hay cerca de 1 millón de euros para remodelar la pista de tartán y sustituir el césped sintético por otro artificial. Estamos ante la oportunidad de solicitar uno natural". Se ha declarado optimista a la hora de valorar el número de firmas recogidas hasta el momento "si hacemos ruido, podemos hacerlo, llevamos buen ritmo y creemos que hasta las 3.000, que sería un buen número para tener una buena presión social, podemos llegar". El objetivo es alcanzar el número de firmas antes de agosto, mes en el que empezarán las obras de remodelación.

Ahora mismo en Almería es imposible celebrar competiciones de primer nivel

El estadio, originalmente denominado 'La Falange', tiene una historia que llega a los 40 años de antigüedad. Construido por el arquitecto Carlos Fenández en El Zapillo, cambió su denominación a 'Estadio de la Juventud' tras transferir las competencias a la Junta de Andalucía. Con la celebración de los Juegos del Mediterráneo en la ciudad en 2005, se inauguró un gran campo para competiciones de atletismo y de fútbol, contando con una gran pista de tartán y un campo de césped natural. Se rebautizaría como 'Estadio Emilio Campra' en honor a este almeriense por sus grandes méritos como atleta de élite y entrenador de entrenadores.

Tras los Juegos Mediterráneos, el césped natural fue cambiado por uno artifical por motivos económicos. Al no tener homologación la superficie sintética para los lanzamientos, distintas competiciones se dejaron de celebrar en el 'Emilio Campra'. Este estadio, en el presente, se usaba solo para el equipo de Rugby de Almería, que ya ha dejado las instalaciones para mudarse al Juan Rojas debido al estado precario del césped. Valera afirma que "no pedimos la luna, este estadio tuvo césped natural bastantes años y tampoco estamos reclamando gran cosa. Si la Junta tiene campos naturales de Golf en el Toyo, un estadio de atletismo en el que no pueda albergarse competiciones, dedicado a un entrenador nacional de atletismo, un hombre leyenda como fue Emilio Campra, es un contrasentido".