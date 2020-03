Cuando estalla una crisis, más aún si tiene que ver con algo intangible como un virus, la sociedad civil necesita referentes a los que aferrarse. El universo Marvel y DC Cómics siempre nos los había pintado con capa y poderes extraordinarios, pero la pandemia de coronavirus ha venido a demostrarnos que son de carne y hueso y pueden vivir en nuestra calle o portal.

Visto que el espectro político no está a la altura, la gente gira sus miradas sobre médicos, enfemeros y sanitarios en general por la labor de contención ante la enfermedad que vienen desarrollando de forma infatigable pese a la peligrosa exposición al virus, así como a los transportistas que evitan el desabastecimiento de los supermercados y los propios reponedores de dichas superficies comerciales.

Son héroes y heroínas sin capa, a lo sumo llevan mascarilla, el volante de un tráiler o la carretilla para apilar cartones de leche en las estanterías que se vacían sin cesar debido al a histeria desatada por la orden de confinamiento en los domicilios particulares. Esta es la historia de cómo algunos de ellos están viviendo estos días dramáticos.

Lourdes Martínez Túnez, almeriense de 40 años de edad, ejerce la medicina familiar desde 2009. Licenciada por la Universidad de Granada, en la actualidad desarrolla su actividad en el Centro de Salud de Armilla, la zona metropolitana de la vecina provincia, que ayer a mediodía contabilizaba 43 casos: “El 28 de febrero estaba de guardia con el director del centro y por la noche lo llamaron para constituir un gabinete de crisis. A partir de ese momento ya estuvo creado en Granada, no sé si tarde o temprano, pero se actúa con la mayor conciencia posible avisando a la población y haciendo recomendaciones. Las consultas ya se restringen a los casos más imprescindibles y ahora promovemos las teleconsultas”.

Lourdes Martínez (médico de familia): "Las manifestaciones del 8-M me parecieron muy imprudentes, a mí y a mis compañeros"

En la comunidad médica no acaban de entender por qué el Gobierno consintió las manifestaciones del 8-M: “Me pareció muy imprudente, no solo a mí, sino a mis amistades y compañeros de trabajo, que el día 8 de marzo se organizase la manifestación, sabiéndose ya las recomendaciones y que había casos en Madrid y la rapidez de propagación. Para tener esa opinión objetiva no hace falta ni ser sanitario”.

Lourdes relata que las carencias de material preventivo son generalizadas y que la gente llega solicitando mascarillas que no pueden suministrar, lo que incluso ha provocado peleas en el ambulatorio, por lo que incide en la importancia de quedarse en casa: “Mi pareja también es sanitaria y trabaja en un hospital, pero hemos restringido visitas a familiares y nos recluimos en casa. Mi madre está aisalada en el pueblo y lo ha entendido perfectamente, al igual que mi hermana. Si pretendo que la gente se conciencie no voy a desplazarme yo. Nos limitamos a las llamadas de teléfono”.

José Garre Valenzuela, olulense de 39 años, es enfermero desde 2005. Desempeña su labor en el área quirúrgica del hospital Los Arcos de San Javier, donde en las últimas horas han lidiado con la problemática de los residentes en grandes focos de contagio que se trasladaron a las zonas de costa antes de decretarse el estado de alarma: “En la zona del Mar Menor no había casos, pero a partir del jueves empezaron a llegar madrileños. El viernes por la tarde ya había 3 casos confirmados de coronavirus en la UCI. El primer contagiado que ingresó ya ha fallecido (83 años). Se vino desde Madrid con su señora en el tren con expectoración y esputos sanguinolentos. Luego cogieron un taxi y fueron a un centro comercial a pasar la mañana. Ya por la tarde fueron a urgencias y al ver cómo estaban, a las pocas horas de aislamiento, ingresó en la UCI. La mujer apenas colaboró y no hizo cuarentena”.

José Garre (enfermero): "Una UCI puede tener 20-30 respiradores y en los casos agudos, con neumonía complicada, acabarán intubados, pero si no tienes material adecaudo, aunque no estés mal, te vas a morir"

Con quince años de experiencia en su ámbito laboral, este enfermero almanzorí explica la importancia de no colapsar el sistema sanitario: “Hemos tenido un par de charlas con microbiólogos y epidemiólogos y la información hoy es válida, aunque dinámica y cambiante. La gente no valora mucho el hecho de que se colapse el sistema sanitario. Una UCI puede tener 20-30 respiradores y en los casos agudos, con neumonía complicada, acabarán intubados, pero si no tienes material adecaudo, aunque no estés mal, te vas a morir. Mis padres están inquietos, llegan cosas por redes sociales y luego está el miedo real a la exposición. Si esto se pone serio alguien de mi entorno se contagiará, pero ¿qué haces? Si tuviéramos miedo de esto me habría hecho el administrativo de una biblioteca”.

El colectivo sanitario recibía a las diez de la noche del pasado sábado un emotivo reconocimiento (trasladado el domingo a las ocho de la tarde), que se repitrá mientras dure el ‘toque de queda’, con aplausos a su esfuerzo desde los balcones de las casas. Otro gremio tal vez menos mimado pero igualmente decisivo estos días es el de los transportistas, piezas clave para evitar el desabastecimiento de productos de primera necesidad.

José Luis Juárez (transportista): "El Mercadona puede vaciarse, pero por la noche se repone otra vez y los transportistas seguiremos trabajando para eso. Si antes había una descarga diaria, ahora son cuatro"

José Luis Juárez Quiles es otro almeriense que lleva una década subido a un camión y conoce la capacidad del sector: “Es absurdo colapsar los supermercados, falta de alimentos no hay. El caos lo está creando la propia población. El Mercadona puede vaciarse, pero por la noche se repone otra vez y los transportistas seguiremos trabajando para eso. Que los Mercadona se vacíen por el miedo genera que si antes había una descarga diaria, ahora sean cuatro. Eso nos desborda de trabajo. Puedes comprar lo que quieras y atrincherarte en casa, pero solo habrá problema si parásemos. Si el transporte para, se para el mundo. Hasta el cepillo de dientes para limpiarte lo ha traído un camión”.

El temor queda en casa, en la familia que los ve marchar a realizar largos portes al extranjero en pleno estado de alarma, algo que también ha vivido de cerca Eduardo Díaz Durán, extremeño de 33 años casado con una almeriense al que el estallido de casos en Milán le cogió realizando una descarga de material de Cosentino: “Las dos últimas semanas estuve viajando a Italia, en concreto al almacén de Cosentino en Milán, donde ya se empezaba a notar el parón. Las medidas al principio tuve que ponerlas yo, con mascarilla y guantes. También estuve en Cattólitca, en la zona de Rímini, donde Cosentino tiene otro almacén y todavía había normalidad absoluta. Al salir de allí fue cuando se decretó el confinamiento. En Francia se ve muy poca diferencia con el resto de días normales, el sábado sí se notó al cerrar restaurantes, bares y áreas de servicio y tenemos que apañarnos con lo que llevamos en el camión, sin acceso a comidas calientes”. Eduardo pone en valor la figura del reponedor: “Están echando muchas horas extra, pero para nada hay escasez en los centros de suministros”.

Toda crisis deja una aprendizaje. Cuando pase el tiempo diremos que el coronavirus lo pintó todo oscuro, pero siempre hubo profesionales al pie del cañón.