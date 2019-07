Un año por dejar sin Internet a 180 macaelenses al cortar cables de fibra óptica

El Juzgado de lo Penal número 5 de Almería ha condenado a dos hombres que dejaron sin Internet ni teléfono a 180 vecinos de Macael tras cortar unos cables de fibra óptica que pasaban por su vivienda en dicha localidad.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, señala que sobre las 20:40 horas del 14 de octubre de 2016, los acusados J.C.P. y E.C.G., actuaron de “común” acuerdo con la intención de cortar el suministro telefónico y de Internet que prestaba una empresa de telecomunicaciones en Macael.

De esta forma, cortaron dos cables de fibra óptica que pasaban por la fachada del domicilio de los acusados en dicho municipio. De esta forma, J.C.P. se subió a unas escaleras que sujetaba E.C.G. y desde lo alto de éstas seccionó los cables.

Como consecuencia de lo anterior, se quedaron sin conexión a Internet un total de 180 clientes de la mercantil, de los que 22 disponían además de línea telefónica y 8 de teleasistencia.

La interrupción del servicio se produjo desde ese momento hasta las 17:30 horas del día siguiente y los desperfectos causados han sido tasados pericialmente en 4.108 euros.

Por estos hechos, ambos acusados han sido condenados por un delito de daños a un año de prisión y a indemnizar a la propietaria de la fibra óptica con el valor de los daños provocados por ambos.

No obstante, el juez ha acordado la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad durante tres años a condición de que los condenados no delincan en este periodo.La sentencia es firme dada la conformidad mostrada por ambos durante la vista oral, en la que tanto los acusados como el Ministerio Público y la defensa de éstos manifestaron su voluntad de no recurrir el fallo una vez dictado.