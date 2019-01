Javier Aureliano García toma hoy las riendas de la Diputación Provincial de Almería

Javier Aureliano García Molina (Balanegra, 1976) será investido hoy, en el pleno que se celebra a las doce del mediodía, presidente de la Diputación. Toma las riendas de la institución provincial, a la que llegó en julio de 2011, durante un mínimo de cinco meses, liderando un equipo de catorce diputados del PP al que se incorporará en los próximos días la exalcaldesa de Pechina, Mari Ángeles Morales, al renunciar Gabriel Amat a su acta para centrarse exclusivamente en la gestión municipal de Roquetas.

Es secretario general del PP de Almería desde 2008 y en julio entró en la ejecutiva nacional de Casado

El presidente en funciones de la Diputación, que cumplió 43 años el 31 de diciembre, ha sido el fiel escudero y mano derecha del líder almeriense de los populares tanto en el PP desde que fue nombrado secretario general en 2008 como en las dos últimas legislaturas de de la institución provincial. Taimado tejedor de contactos, risueño estratega y fontanero ante las recientes fugas de votos, ha logrado convertirse en el recambio natural de Gabriel Amat tanto en el partido como en la Diputación.

Y hoy dará el primer paso en el Patio de Luces ante más de 280 invitados, representantes de administraciones, entidades y agentes económicos y sociales de la geografía provincial, además de 63 alcaldes y decenas de ediles, que le acompañarán en esta nueva etapa al frente de la corporación que inicia hoy con la investidura. Y la familia del PP almeriense, a la que ha sabido ganarse en este tiempo, se volcará al completo en su proclamación porque ha sido uno de los artífices de su fortaleza electoral desde principios de siglo.

Javier Aureliano García ha estado al frente de la coordinación de las últimas doce campañas que se han saldado con victorias del PP y su récord histórico de votos en 2011 (lograron un 58% de papeletas en las generales y 62 alcaldías y 18 diputados provinciales) y ejerció con firmeza su rol de apagafuegos cuando las circunstancias no eran favorables. Pactos de gobierno en pueblos que parecían perdidos y crisis zanjadas en organizaciones locales avalan la trayectoria en el partido del que fuera delfín de Luis Rogelio Rodríguez-Comendador en su día para después convertirse en el heredero de Amat.

En los últimos siete años en la Diputación ha sido vicepresidente primero, portavoz del equipo de gobierno y ha asumido la gestión de Presidencia, Hacienda, Empleo y Turismo, así como la dirección y coordinación conjunta. Más allá del saneamiento de las cuentas, al reducir la deuda de 200 millones de euros a poco más de 30, Javier Aureliano García ha sido clave en el impulso turístico internacional de la marca Costa de Almería, con una negociación permanente con los principales turoperadores del centro y norte de Europa, y en la transparencia de la institución con la denuncia de irregularidades y el posterior desmantelamiento del Patronato Provincial de Turismo.

La proyección turística de la marca Costa de Almería ha sido uno de sus principales logros en los últimos siete años y medio

Y ha sido el principal aliado del expresidente en su lucha contra el déficit hídrico para los regantes y para solventar los problemas de abastecimiento de hasta 42 pueblos que no disponían de agua potable. Cuando Gabriel Amat lo nombró número dos del partido esgrimió los mismos argumentos que al hacer efectivo el relevo en la Diputación: "Es un hombre cuya trayectoria impecable y eficacia probada lo han convertido en un referente del PP de Almería".

Ligado desde que era muy joven al movimiento asociativo, ha sido presidente provincial de Nuevas Generaciones, concejal desde el año 2003 del Ayuntamiento de la capital y vicepresidente primero de Diputación desde julio de 2011. Una precoz vocación política que ha venido colmando todas y cada una de las aspiraciones del menor de cuatro hermanos criados en el seno de una familia de agricultores de Balanegra. Javier Aureliano García recibirá hoy el mejor regalo de reyes al tomar las riendas de la Diputación, tan sólo meses después de integrarse en la ejecutiva nacional del PP de Pablo Casado.

Y lo hace recordando a los que le han ayudado. "Ahora me acuerdo de aquellas personas que con su trabajo y tesón han venido trabajando en nuestro proyecto político desde los albores de la democracia, los que me han ayudado desde mis inicios en la política y de mi familia y amigos por estar a mi lado siempre a pesar de sacrificar en el partido el tiempo que no les he podido dedicar".

Sobre la proclamación que hoy tendrá lugar, García asegura que siente una "gran emoción y a la vez responsabilidad" ante el reto de que mejor el bienestar de todos los vecinos de la provincia. Y cuenta, según reconoce, con un "equipo cohesionado y unido", con catorce de los quince diputados -incluyendo a presidente en funciones y a la espera de que tome posesión Mari Ángeles Morales- que hoy harán posible su nombramiento.

El resto de los partidos suman doce, diez de los socialistas y uno para Ciudadanos e Izquierda Unida. Los portavoces de la oposición tendrán la oportunidad a lo largo de la sesión plenaria de valorar la designación, como ya hicieron en el cese de Gabriel Amat a los siete años y medio de su investidura en el Gabriel Amat se va con las cuentas aprobadas de la institución provincial.