Jazz (con un toque de flamenco) en la prisión de ‘El Acebuche’

La semana pasada se celebró el Día Mundial del Jazz, algo que hizo que Adrián, uno de los profesores del Centro de Educación Permanente (CEPer) Retamar tuviese la iniciativa de proponer una actuación que permitiese disfrutar a los internos de ‘El Acebuche’ de este estilo musical. Dicho y hecho, el “cole” de la prisión se puso manos a la obra para organizar esta sesión junto a Gabriel, un funcionario de prisiones que es además músico y ofrece su arte en la asociación Clasijazz.

Gracias a esta feliz coincidencia, este lunes Gabriel, a la trompeta y la guitarra; Paco Posada al piano; Mateo García al bajo; Ginés Soto al saxo, y Curro Domenec a la batería, han ofrecido casi una hora de buena música, acompañados también por dos internos, los hermanos Samuel y Baldomero.

Un blues ha dado el pistoletazo de salida a esta “jam sesion” improvisada, a la que ha seguido una versión del tema ‘Sunny’, ‘Blue Blossa’, una improvisación que mezclaba jazz y flamenco, una versión jazz de ‘Lágrimas negras’, más jazz y un bis con una particular interpretación de ‘Hoy tengo ganas de ti’.

“Nosotros tocamos todos los miércoles. Hemos hecho una ‘jam session’, lo que quiere decir que no hay nada preparado o ensayado. No hay principios ni finales. No sabemos qué vamos a tocar hasta que empezamos”, apunta el funcionario de prisiones Gabriel.

Ésta ha sido la primera vez que los sonidos habituales en Clasijazz llegan de la mano de estos músicos a ‘El Acebuche’. “Estamos acostumbrados a que nos llamen de muchos sitios, aunque no tocamos juntos, cada uno tiene su carrera por separado. Tocamos juntos porque nos conocemos desde hace tiempo, pero no tenemos un proyecto común”, añade.

“Aquí se hacen las actividades que se pueden, pero siempre que hay algo extraordinario la gente lo agradece mucho. Cualquier cosa que se salga de lo habitual se agradece mucho”, apostilla el funcionario.

La directora del CEPer Retamar, Rosario Martínez, precisa que este concierto se encuentra dentro de las actividades complementarias de extensión cultural de este centro, así como que con ella quieren llevar a los reos el disfrute de la música y que valoren un estilo con el que habitualmente “tienen muy poco contacto”. “No nos centramos sólo en el jazz, sino en ampliar su perspectiva cultural. Esa es nuestra pretensión”, incide.

Por su parte, el director de ‘El Acebuche’, Miguel Ángel de la Cruz, concreta que en la prisión se ha organizado un conjunto de actividades dentro del programa de la primavera del mes de mayo, para darle “un tono más festivo y formativo” a ‘El Acebuche’. “Por eso son actividades lúdicas, artísticas, formativas y de promoción, también, de la salud”, concluye.