Juan Luis de Aynat, decano de los abogados: "El atasco en los juzgados no se puede mantener más tiempo"

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Almería, Juan Luis de Aynat, ha reclamado este viernes que el Ministerio de Justicia y letrados de la Administración de Justicia (LAJ) busquen “puntos de encuentro” que permitan poner fin a una huelga que está provocando “un atasco en los juzgados que no se puede mantener más tiempo”.

“Por legítimas que puedan ser las reivindicaciones de los LAJ, se está llegando a un punto de no retorno. Según los datos facilitados por la propia Secretaría Coordinadora Provincial, son ya 5.000 las demandas no admitidas y 1.392 los juicios suspendidos. En total, unas 2.708 actuaciones suspendidas en general, y siguen sin tramitarse subastas, lanzamientos o entrega de cantidades. Es insostenible”, ha añadido.

Ha hecho especial hincapié en la afección de la huelga en jurisdicciones como la Social, que “ya de por sí estaba señalando para 2026, sin tener en cuenta el paro de los LAJ”.”El nivel de reposición de los actos procesales suspendidos y la propia inercia judicial se va a ver absolutamente atascada”, insiste De Aynat, quien recuerda que cada día son incontables los letrados que ven “frustrados” sus procedimientos y señalamientos, muchas veces sin previo aviso.

“Hablamos de un servicio público esencial. Nadie se podría imaginar que algo así sucediese en centros de salud u hospitales. Al menos no de una forma tan prolongada y mantenida en el tiempo. El ejercicio a la huelga es totalmente legítimo, pero es incomprensible que no se haya podido alcanzar una solución tras siete semanas”.

“Es habitual y recurrente asegurar que la justicia, si no es rápida, no es justa. Pues con esta situación, efectivamente, se está deteriorando el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. No son solo los abogados los perjudicados, sino que este bloqueo afecta directa y profundamente a los ciudadanos”, ha abundado.

“No está en nuestras manos solucionar el conflicto, aunque los abogados siempre estarán a disposición de cualquier parte de la sociedad para mediar. Lo que no tiene sentido es que esta huelga no se haya solucionado ya, por lo que no nos queda sino exigir que haya voluntad para poder finalizar un episodio cuyos efectos están resultando incluso más nocivos que los de las limitaciones impuestas por la pandemia”, ha concluido.