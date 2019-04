Jusapol le “saca los colores”al PSOE concentrándose ante su sede

Unos 80 agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional se han manifestado este jueves ante la sede del PSOEde Almería exigiendo un compromiso sobre la tramitación urgente de su iniciativa Legislativa Popular y la inclusión de las cinco brechas salariales para una equiparación real que incluya jubilaciones, pagas extraordinarias, servicios extraordinarios, asistencia a los tribunales de justicia y el complemento especifico de las nóminas, así como la segunda actividad y reserva, horfandad y viudedad.

“El PSOE pregunta si puede cumplir o no, un acuerdo de equiparación salarial con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando ya lo incumplió en 1992 y en el 2005. El PSOE duda sobre la tramitación o no de la ILP de JUSAPOL, (el Consejo de Estado a preguntas del Gobierno dictamina que caduca), pero desde JUSAPOL queremos reiterar que la iniciativa Legislativa Popular aunque se hayan disuelto las Cortes, no caduca”, han dicho.

En este sentido, han recordado que, según el Boletin Oficial de las Cortes Generales del 27 marzo se señala que la ILP se traslada a la Cámara que se constituya en la XII Legislatura.

Mantienen que las más de “550.000 firmas de los ciudadanos que quieren la igualdad de sus fuerzas y cuerpos no pueden caer en saco roto, la Policía Nacional y la Guardia Civil somos las Instituciones más valoradas por todos los Españoles, nuestro trabajo nos avala”.

Los manifestantes han presentado además un manifiesto al PSOEen el que incluyen sus principales reivindicaciones.