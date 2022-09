Lavado de cara y reglamento para poner en uso el edificio ‘Alma’ de Almería

Con una inversión de tres millones de euros, el Ayuntamiento de la capital se plantea la apertura “inminente” del edificio especialmente ideado para el Tercer Sector y bautizado con el nombre de ‘Alma’. Su construcción terminó en su totalidad hace ahora casi un año, pero sus puertas han permanecido cerradas y sufriendo los efectos de este tiempo transcurrido en el que la calima ha dejado su característico color en este inmueble vanguardista. Es por ello por lo que el Consistorio ha realizado un lavado de cara de las fachadas mientras aprobaba, en su última sesión plenaria, el reglamento de cesiones de los espacios que pronto, según el equipo de gobierno, podrán empezar a utilizar los colectivos sociales dedicados a las personas con discapacidad, entre otros.

Proyectado hace siete años, aguardan a la comunicación oficial de apertura de puertas, sobre la que la concejal de Familia hablaba hace escasos días. Según Paola Laynez, será “inminente”, una vez que el Ayuntamiento termine este periodo de meses dedicado a la contratación del suministro de muebles y materiales, y los diferentes servicios. Una extensa relación ajustada a las necesidades de los futuros inquilinos, medio centenar de asociaciones, de este edificio “pionero”. “No existe en España un proyecto como este, construido y dedicado en su totalidad para las personas vulnerables con fondos públicos y para el que no se ha escatimado nada”, defiende la concejal del PP. No en vano, aún no se sabe en su totalidad cuánto ha costado este edificio, ya que los tres millones son los gastados en la construcción, presupuesto que no incluye las dotaciones de las múltiples estancias.

Son salas de uso ‘coworking’, con puestos independientes de trabajo, dotadas de un mobiliario básico para tareas administrativas; salas de confidencialidad, destinadas a terapias y a atención individualizada; y salas de talleres polivalentes, destinados al desarrollo de actividades cuyo objetivo sea mejorar la calidad de vida de las personas con diversidad funcional, como talleres de habilidades sociales, etc. Además, las modélicas instalaciones contarán con gimnasio, salas de fisioterapia, de formación, para talleres de autonomía personal, salas de reuniones, un salón de actos, la sala multisensorial y terrazas, todas ellas con un régimen específico, así como la sala de lactancia y conciliación.

En cuanto al reglamento de cesiones, que obtuvo el respaldo no solo del concejal no adscrito –también lo aprobaba el PSOE, mientras el resto de representantes de la oposición optó por abstenerse–, aún le queda recorrido en su tramitación, puesto que el Plenario daba luz verde a la aprobación inicial, quedando pendiente la provisional y definitiva.