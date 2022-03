El Liceo Erasmus debe casi un millón de euros al Ayuntamiento y el PSOE acusa al alcalde de Almería de "cómplice"

La portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha ofrecido una rueda de prensa para dar a conocer el resultado del análisis que han realizado los concejales socialistas del expediente que obra en poder del Ayuntamiento sobre el centro educativo Liceo Erasmus, actualmente en concurso de acreedores.

Valverde ha desvelado que el Liceo Erasmus, desde que se inauguró en 2014, ha ido acumulando una deuda con el Ayuntamiento de 920.000 euros, incidiendo en que “cuando cualquier ciudadano deja de pagar sus deudas, se le requiere por vía ejecutiva no sólo la deuda sino también el 20 por ciento de intereses, y puede llegar incluso a embargar sus cuentas. Al Liceo Erasmus, apenas se le ha realizado alguna notificación durante 7 años”.

La portavoz socialista ha remarcado que “la sociedad ha acumulado esa deuda desde que comenzó la concesión sin que el PP en el equipo de Gobierno haya hecho nada para cobrar ni un solo euro del canon que estaba obligada a pagar –60.000 euros durante 50 años-- ni tampoco los impuestos municipales como el IBI o la tasa de basura, que no ha pagado nunca”.

Por tanto, en su opinión, “el alcalde y el PP son cómplices de la situación que está atravesando en estos momentos ese centro educativo por no haber ejercido control alguno sobre la sociedad promotora, Liceo Erasmus SL, y no haber procedido al rescate de la concesión en el momento en que empezó a comprobar que no asumían sus obligaciones económicas”.

La portavoz del PSOE ha explicado que “a lo largo de los años ha habido más incumplimientos de esa sociedad e inacción por parte del PP en el Ayuntamiento ante los mismos”. “En su día –ha continuado Valverde, no se ejecutó la concesión según el anteproyecto presentado para poder participar en el concurso, ni en cuanto a las obras a realizar ni en cuanto a los servicios que se debían prestar”.

La portavoz socialista ha relatado que “en aquél momento se justificó con que tuvieron unos comienzos difíciles”, preguntándose a continuación “cuántas empresas tienen comienzos difíciles y no cuentan con esa flexibilidad del quienes dirigen el Ayuntamiento a la hora de exigir que cumplan con sus obligaciones”.

Sin control

“Tampoco constan en el expediente las autorizaciones pertinentes para las sucesivas modificaciones que se han ido realizando allí y que no figuraban en el proyecto inicial, la única obra autorizada por el Ayuntamiento es la de club deportivo anexo que hoy día es otro negocio privado sobre el que los concejales del PP tampoco ejercen ningún control”, ha añadido.

La portavoz del PSOE ha denunciado que “no consta que desde el equipo de Gobierno se haya realizado ninguna actuación de inspección y control, ni de la ejecución de la concesión ni del desarrollo de la actividad. A pesar de lo notorio de todos estos incumplimientos, apenas constan requerimientos a la empresa a lo largo de todos estos años”.

Así, ha expresado su sorpresa por que “sólo cuando se publicó la noticia del concurso de acreedores en la prensa los concejales del PP procedieron a anunciar la revocación de la concesión, lo cual es inaudito”. “¿Ante tantos incumplimientos y tan graves, por qué no lo hicieron antes?”, ha declarado.

Valverde ha lanzado una serie de preguntas ante la “grave omisión que aquí se ha producido de las obligaciones municipales” como “¿a qué se ha dedicado el alcalde en estos años dada la situación que atravesaba este centro?” o “¿qué clase de control hace el PP de las concesiones de patrimonio público?”.

¡