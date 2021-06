Tan sólo en el Distrito Almería fueron 26.800 las que se administraron en esos siete días gracias al esfuerzo y sacrificio sin precedentes de la enfermería almeriense, un colectivo que se está desviviendo por la causa doblando turnos y trabajando hasta la extenuación en fines de semana e incluso festivos . “Es admirable lo que están haciendo los equipos de vacunación en la provincia en estos seis meses”, comenta Elena Lirola, farmacéutica responsable de la logística de las vacunas que se custodian en la Bola Azul. Su labor no es ni mucho menos secundaria. Todo lo contrario, ha coordinado la conservación y reparto de los viales desde que comenzó la batalla y la esperanza de la inmunización.

Dosis por vial Por cada vial de Pfizer se obtienen siete dosis, los de Moderna y AstraZeneca dan para once vacunas y otras seis los de Janssen. Temperatura Todas las vacunas son transportadas desde Granada a temperatura de entre 2 y 8 grados, salvo las e Moderna que llegan a 22 grados bajo cero y se descongelan. Duración del lote Manteniendo los viales a la temperatura definida (2 a 8 grados) las de Janssen duran 3 meses, las de Pfizer y Moderna treinta días. Meses atrás el máximo periodo de conservación era de 5 días. Si se dejaran a temperatura ambiente no aguantarían sin uso más de 6-12 horas.

Uno de cada cuatro almerienses ya tiene la pauta completa

Que los contagios hayan bajado no es casualidad. Como tampoco lo es que los hospitales tengan ahora apenas una treintena de ingresados —26 en total, cinco de ellos en la UCI— cuando llegó a haber 465 en el peor momento de la pandemia. Todo ello es consecuencia del impacto de las vacunas, aunque eso no explica que Almería tenga unos datos mucho mejores que el resto de provincias andaluzas. En el camino hacia la inmunidad de rebaño pretendida para este verano, este lunes se inyectaron 7.814 dosis, una buena cifra aunque muy lejos de los récords de la semana pasada cuando se llegaron a poner más de 15.000 vacunas en un día. En este sentido, ya hay casi un 25% de los almerienses que tienen la vacunación completa (el 24,99% exactamente), es decir, una de cada cuatro personas está inmunizada gracias a las vacunas. Además, en total casi un 44% de la población tiene puesta al menos una dosis. En la senda de lo mencionado, ayer Almería fue de nuevo la provincia andaluza con menos contagios, sumando 45 casos. En su mayor parte fueron en el Distrito de Almería, que sumó 36, mientras que en el del Levante-Almanzora hubo seis positivos y en el del Poniente tan solo 3. La situación de Almería se mantiene estable en una fase de meseta desde hace ya unas semanas. La incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 69,2 casos por cada 100.000 habitantes, la más baja de Andalucía con mucha diferencia. La tasa en la comunidad es de 184,2 casos/100.000 personas. La única mala noticia fue que ayer, como suele suceder todos los martes, Salud notificó un fallecido. En concreto, un vecino de Huércal de Almería. No obstante la mortalidad ha caído en picado:solo cinco muertes en lo que va de mes de junio. / Víctor Visiedo