Medicina Familiar en Almería aún tiene 17 plazas vacantes para los MIR

Tras la jornada de asignación de plazas MIR de este martes, una vez publicado el resultado de los tres turnos de elección, las opciones para los aspirantes que quedan por elegir se reducen a 21 plazas repartidas en tres especialidades diferentes en la oferta de la provincia de Almería (Medicina del Trabajo; Medicina Preventiva y Salud Pública; Medicina Familiar y Comunitaria). Y, como era de esperar (igual que ocurrió en los últimos años) la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria es de las que más plazas vacantes tiene aún (17).

Como en el resto de las provincias españolas, la residencia de médico de familia es la menos querida y, por consiguiente la que parece que es menos atractiva. Sin embargo, es la que más especialistas necesita actualmente, como en el resto del país. Atención Primaria es el ámbito sanitario que precisa de una mayor inversión en personal y así lo han indicado desde el Colegio Oficial de Médicos de Almería y los sindicatos.

La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia celebra las plazas de su especialidad que van eligiéndose en la convocatoria MIR 2024. De las ofertadas en la provincia de Almería, no fue hasta la jornada del 11 de abril cuando se eligió la primera plaza, otra el día 12, y otra al siguiente, el 13 de abril. A partir de ahí, en un panorama en el que ya muchas de las especialidades están agotadas, en los últimos días han sido tres adjudicaciones en Medicina Familiar y Comunitaria el domingo día 14 y cinco el lunes. Ayer, a poco antes de las seis de la tarde el Ministerio de Sanidad ya había publicado las plazas adjudicadas de la última tanda, lo que hacía ver que a lo largo del día sólo una persona había elegido venir a formarse a los centros de la provincia, concretamente al Distrito Sanitario Almería en la especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria.

Los años de residencia implican responsabilidad y compromiso Durante la residencia, los médicos residentes tienen la oportunidad de aplicar todos los conocimientos adquiridos durante su carrera universitaria en hospitales y centros de salud. Estarán supervisados por médicos especialistas, que les guiarán en su especialidad, brindándoles la experiencia y los conocimientos necesarios para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. Ser un médico residente implica gran responsabilidad y compromiso, pues son una parte esencial del equipo médico y tienen un papel activo en el cuidado de los pacientes. La residencia es una oportunidad única para adquirir experiencia práctica y desarrollar habilidades clínicas en un entorno real. Además, es una oportunidad para crecer profesionalmente y prepararse para una carrera exitosa en el campo de la medicina. La duración del programa de residencia para médicos varía según la especialidad médica. Suele durar entre 4 y 5 años, pero puede ser más largo para algunas especialidades. Durante este tiempo, reciben capacitación especializada en su campo elegido y adquieren experiencia práctica en hospitales y centros médicos.

La convocatoria ordinaria de plazas MIR de 2023 concluyó con 202 plazas vacantes, todas ellas en Medicina de Familia. Y el año anterior datos similares. Muchas de ellas correspondían a territorios rurales, “un entorno que no es tan fácil de cubrir” por la difícil accesibilidad. Desde la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria inciden en esta problemática, que provoca que las plazas que se encuentran lejos de las ciudades “no sean tan atractivas para los jóvenes”, algo que afecta “directamente” a las zonas con menos población. “Las condiciones laborales son más duras, las retribuciones no van acorde con el enorme trabajo que se desempeña en atención primaria y esto hace que no sea una especialidad atractiva para los jóvenes MIR que prefieren elegir otras especialidades o incluso repetir de nuevo el examen al año siguiente”, explican los profesionales de Atención Primaria.

A falta de tres días para que concluya el plazo fijado para las adjudicaciones, no se puede aventurar cuál será el futuro de esas plazas de Atención Primaria. El viernes el proceso MIR 2024 quedará sentenciado.

Los residentes se incorporarán a sus puestos de trabajo el próximo día 7 de mayo y, como todos los años serán recibidos en un acto de bienvenida en cada uno de los hospitales de la provincia. Como ha destacado la jefa de estudios del Hospital Universitario Torrecárdenas, Marta Casado, “tenemos muchas ganas de recibirlos, conocerlos, incorporarlos a la plantilla de este hospital e iniciar un proceso de formación que es un proceso apasionante. Como Unidad Docente, como Hospital Docente, nuestra función es formar a especialistas excelentes”.