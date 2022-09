María Vázquez, la primera alcaldesa de Almería, promete "diálogo y cercanía"

El bastón de mando de la ciudad de Almería se encuentra ya en posesión de María Vázquez, la primera alcaldesa de la ciudad y la única mujer que ostenta actualmente este cargo en las ocho capitales andaluzas, quien ha prometido gobernar con “resolución” desde el “diálogo” y la “cercanía” después de ser proclamada regidora electa por mayoría absoluta. La que le han otorgado los 13 votos correspondientes a su partido (PP), y al del concejal no adscrito Joaquín Pérez de la Blanca, tal y como se esperaba en un acto de investidura que, como siempre, no ha estado exento de ciertas sorpresas.

Arropada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno y tres consejeros, José Antonio Nieto, Carmen Crespo y Ramón Fernández-Pacheco -encargado de hacerle entrega del bastón de la ciudad-, en sus primeras palabras como recién investida alcaldesa, Vázquez ha manifestado que toma el cargo con “el inmenso orgullo de ser la primera mujer en estar al frente del Ayuntamiento en la historia de Almería”. Un privilegio que asume “desde la normalidad y con normalidad” , ya que, como continuó, no es la primera mujer que “asume responsabilidades de capital importancia” ni que “concilia, a veces con dificultad, su responsabilidad profesional con la organización y atención de la vida y las circunstancias propias de cada familia”.

Teniendo como escenario el Auditorio Maestro Padilla, donde la aguardaban autoridades civiles y militares, además de sus familiares y amigos, Vázquez, visiblemente emocionada, encara los próximos meses hasta las elecciones municipales con el propósito de trabajar “en las necesidades reales de los almerienses”, para conseguir una “ciudad abierta y deslumbrante”, dispuesta, según ha asegurado en sus dos discursos –el de candidatura y el de la investidura– a contar con los concejales de la oposición, desde el “diálogo” y el “consenso”, dos características que han descrito a esta licenciada en Psicología desde su entrada en el Ayuntamiento de la capital en el año 2008 y en sus varias facetas como concejal de Turismo, responsable de Hacienda y, en esta última legislatura, concejal de Presidencia.

En el objetivo de “seguir construyendo una ciudad perfecta para vivir, invertir, generar empleo y oportunidades”, Vázquez ha invitado a toda la Corporación a “incorporarse, juntos, al apasionante proceso de equilibrar desigualdades, trazar metas y buscar nuevos retos que superar”, poniendo como ejemplo para ese consenso demandado “la respuesta que a nivel municipal y de la sociedad almeriense se ha dado en momentos tan significativos como la pandemia, afrontada desde la unión y el compromiso común de atender las necesidades de los almerienses frente a proyectos y programas que han quedado pospuestos”. Quiere mejorar las comunicaciones (AVE), fomentar el turismo y, sobre todo, generar empleo y riqueza, conservando la idiosincrasia almeriense con su característica hospitalidad, así como una ciudad “más verde” y medioambientalmente sostenible.

Dos candidaturas improvisadas

No obstante, aun siéndole reconocida a Vázquez por parte de la oposición la cualidad negociadora, el Partido Popular ha recibido menos apoyos que en la investidura de Fernández-Pacheco. Mientras que la exportavoz de Podemos, Carmen Mateos, actual concejal no adscrita, se ha abstenido, Vox (con un concejal), ha votado en contra al presentar Juan Francisco Rojas candidatura al igual que Miguel Cazorla por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos (dos concejales), quienes han reprochado al equipo de gobierno los incumplimientos de los sucesivos pactos.

Ha sido esta la sorpresa del pleno de investidura, puesto que ambos portavoces habían declarado el día antes que no tenían intención de presentarse al considerarlo un gesto de pérdida de tiempo para la ciudadanía. “Como no podemos confiar en quien no cumple, hemos decidido presentar candidatura y dejar clara nuestra opinión de la gestión del Partido Popular”, argumentaba el portavoz de Vox, reconociendo, no obstante, que las “matemáticas están ahí y por algunas lealtades saldrá elegida María Vázquez”.

Lo cierto es que tampoco Cazorla tenía en mente presentar su candidatura, si bien, entre bambalinas y antes de que se iniciara la sesión , el secretario del Ayuntamiento aclaraba a los portavoces que no podrían intervenir en la sesión a no ser que oficialmente aspirasen a la Alcaldía.

Mientras Rojas recriminó ‘olvidos’ como “la bajada de impuestos”, apoyo a las familias, control y transparencia sobre las concesionarias o el nivel de limpieza de la ciudad, así como una “derecha plegada a los designios de la izquierda” y al “postureo”, el portavoz de Ciudadanos tomó la palabra para exponer las “meteduras de pata” de estos tres años en acciones relacionadas con el agua, el patrimonio (traslado del Pingurucho) o sentencias en una política que ha calificado de “rodillo”.

Adriana Valverde, nueve votos

La candidatura, anunciada, de Adriana Valverde se ha tenido que conformar con los nueve votos del Grupo Socialista. Comenzó su discurso afeando al anterior alcalde que no haya mantenido sus palabras en mayo de este año cuando afirmó que “la ilusión más grande que tengo es seguir siendo alcalde”, ya que pocos meses después dejó la Alcaldía para ser consejero de la Junta de Andalucía lo que, a su juicio, “es un incumplimiento del compromiso que adquirió con los almerienses el 15 de junio de 2019”.

Con “el objetivo del PSOE es dejar Almería limpia por fuera y por dentro”, aludiendo a la situación de “falta de limpieza generalizada que sufre la ciudad” a la vez que a “la ausencia de transparencia” del equipo de Gobierno, Valverde lamentó durante su discurso “el boato innecesario” del acto celebrado en el Auditorio en lugar de en Salón de Plenos del Ayuntamiento, cuando se trata de “un mero trámite”.

También, insistió en expresar las dudas de los concejales socialistas “de la legalidad de los actos administrativos” que la alcaldesa ha firmado en su etapa de interinidad después de cumplirse el plazo de diez días desde la renuncia del anterior alcalde para recriminar los “70 millones” de sentencias condenatorias que el PSOE achaca a la mala gestión del PP, el paso por el Ayuntamiento de la policía judicial (UDEF), o “el desastre natural” de las Salinas del parque natural de Cabo de Gata” a donde la portavoz socialista ha invitado al presidente de la Junta a acudir.

La representante del PSOE, al igual que los portavoces de Vox y Ciudadanos, aprovechó el acto para exponer el contenido de las políticas de su partido para la ciudad de Almería, mientras que la alcaldesa dedicó minutos de su discurso a alabar a sus compañeros de partido y a la Junta, destacando hitos logrados durante la gestión de Fernández-Pacheco, como las obras del soterramiento, la mejora del entorno de la Alcazaba, el Plan Estratégico Almería 2030 y el proyecto Puerto-Ciudad, entre otros.