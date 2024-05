Miguel López-Alegría: "Desde el espacio he visto la reducción de agua y la contaminación aérea"

La XII edición de las Jornadas Astronómicas de Almería han iniciado este martes su recorrido por los misterios del universo con la presencia del astronauta Miguel López-Alegría y el astrofísico John Beckman. El extripulante de la NASA y responsable de Axiom Space ha sido recibido por el presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, en su despacho, donde también ha plasmado su rúbrica en el libro de honor de la institución.

López-Alegría se ha mostrado "encantado de volver a Almería", puesto que visitó la provincia hace 16 años, y ha asegurado que tiene "mucho interés por unas jornadas de tan alto nivel", de modo que ha agradecido la "calurosa bienvenida" que le ha brindado el presidente de la Diputación.

"Se habla mucho de los efectos de la humanidad en la tierra y desde el espacio se aprecian. Sobre todo, la reducción de los cuerpos de agua y es notable la diferencia entre mi primer vuelo y el último que he realizado. También se puede ver contaminación aérea cuando el cielo está despejado en ciertos lugares, una nube borrosa encima de una ciudad un área. Puede haber debate sobre si es a causa de la humanidad, pero la realidad científica es la que es", ha trasladado.

Por su parte, John Beckman ha asegurado que "siempre es un gusto volver a Almería, aunque no soy de aquí, me siento como en casa. Almería es cálido no sólo por su clima, sino por su gente".

López-Alegría; Beckman; el coordinador de las jornadas, Pedro San José; y la diputada provincial de Cultura, Cine e Identidad Almeriense, Almudena Morales, han inaugurado una edición que cuenta como "platos fuertes" de su programación con las ponencias de López-Alegría, Beckman y Nicollier, según ha indicado la Diputación en una nota.

Las jornadas, respaldadas por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de Diputación Provincial y por la Universidad de Almería, celebrarán su décimo segunda edición del 7 al 20 de mayo.

Almudena Morales ha explicado que "estamos especialmente emocionados de contar en esta primera jornada con la distinguida presencia de Miguel López-Alegría, un astronauta que ha llevado a todos los rincones del mundo el nombre de España y cuyas hazañas en el espacio nos inspiran y nos recuerdan la importancia de mirar más allá de nuestro propio planeta". Asimismo, ha recordado que las jornadas son una oportunidad "única" para "sumergirnos en el fascinante mundo de la ciencia espacial, para aprender de los expertos y para compartir nuestra pasión por el cosmos con otros entusiastas".

"Almería, con sus cielos limpios y despejados, se convierte en el escenario perfecto para esta celebración astronómica. La claridad de nuestros cielos nos permite contemplar las estrellas y los planetas con una nitidez incomparable, ofreciéndonos una experiencia única de conexión con el cosmos. Es un privilegio contar con este entorno natural excepcional que nos permite explorar los rincones más lejanos del universo desde la comodidad de nuestra propia tierra", ha añadido la diputada.

Por último, Morales ha asegurado que "desde Diputación vamos a seguir al lado de estas jornadas como muestra del reconocimiento de la importancia de la astronomía como una herramienta para la educación, la divulgación y el fomento del pensamiento crítico en nuestra sociedad".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, Diego Cruz, ha apuntado que "las jornadas han conseguido que lo excepcional de un plantel de tanta calidad se convierta en algo frecuente y habitual y eso es mérito sin duda del maravilloso trabajo del equipo organizador, de la suma de todas las administraciones y entidades que lo respaldamos y de ese boca a boca entre los expertos que participan cada año y que quedan encantados con la experiencia y con Almería, que junto a toda la oferta de ocio y disfrute también tiene actividades de primer nivel científico".

Por su parte, Pedro San José ha agradecido el firme apoyo de las tres instituciones que hacen posible todos los años la celebración de las Jornadas y ha destacado el "inmenso talento" de Miguel López-Alegría y John Beckman. Tras el encuentro con la prensa, se ha inaugurado la exposición 'El cosmos se hizo arte' que se podrá visitar en la entrada de la Diputación hasta el 20 de mayo. Una colección pictórica de Julia Moreno (Julia Art), que es especialista en "pintura científica".

El grueso de las ponencias se darán hasta el 10 de mayo, destacando la inaugural el astronauta Miguel López-Alegría. Su conferencia se titula 'Viajes espaciales y empresa privada'. El programa continuará con los astrofísicos John Beckman (día 8, 'Las lunas del Sistema Solar'); Almudena Zurita (día 9, 'Universos isla: descubriendo las galaxias') y David Galadí (día 10, 'Estrellas de metal: una amenaza a la observación del Cosmos'). El cierre de estas jornadas corresponderá al Premio Nobel Claude Nicolier. Las conferencias del día 7, 9, 10 y 20 de mayo serán en el Teatro Apolo y la del 8 de mayo en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA). Todas ellas con comienzo a las 20,00 horas y de entrada libre hasta completar aforo.

Hay que recordar que se emitirán en 'streaming' a través del canal de YouTube de las jornadas. Tras el primer tramo de conferencias, se suma como gran novedad una noche de observación y fotografía del cielo nocturno el viernes, 17 de mayo, en la Playa de los Genoveses y de mano del Aula de Astronomía de la UAL. Por su parte, el tradicional encuentro en las instalaciones de la Asociación Orión en Retamar pasará a ser por la tarde, la del domingo, 19 de mayo, con pic-nic para todos los asistentes y con la presencia de Kip Thorne.