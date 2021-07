Muere Darío Fernández, el abogado del 'Caso Almería'

Darío Fernández, abogado del Caso Almería, ha fallecido. fue clave en el año 1982 durante el juicio para, al menos, conocer la verdad de lo ocurrido en torno a las muertes de Juan Mañas, Luis Cobos y Luis Montero, acaecidas en mayo de 1981.

“Arriesgué sabiendo que creaba un hito histórico en España, me jugué la vida. Cuando yo me fui a la cueva en Santa Fe de Mondújar, a mi las fuerzas de seguridad me habían colocado unos explosivos, pero no le di divulgación porque hubiera sido granjear un éxito frustrado a los que me perseguían”, comentaba Darío Fernández a Diario de Almería hace escasos días cuando se cumplían 40 años de la tragedia.

Cuando Darío Fernández cogió el caso, ejercía para el el Ilustre Colegio de Abogados de Almería.

Darío Fernández Álvarez nació en la localidad almeriense de Santa Fe de Mondújar en el año 1939, de madre almeriense y padre orensano.

Su madre, maestra de escuela, les llevó a Asturias a donde fue destinada, haciendo Darío el bachillerato en Luarca, recorriendo andando doce kilómetros diarios desde la aldea de San Pelayo, donde no había ni luz eléctrica. Becario en el instituto y en la Universidades de Oviedo y Granada diseñó su futuro en férrea disciplina y exigencia, con el extranjero y sus modelos como referente. Destacó muy joven en la abogacía, siempre orientada hacia el campo penal, su gran vocación y pasión, según relata el periodista José Ángel Pérez.

Fernández Se separó de la abogacía española -decepcionado- al final de 1998 dedicándose a frecuentar centros europeos de pensamiento y proximidad a lo jurídico, aplicando los cinco idiomas extranjeros que cultiva.