El Obispo de Almería ordena el cierre de iglesias a actos públicos de culto

El Obispo de Almería, Adolfo González Montes, ha ordenado que se cierren las iglesias de la provincia almeriense a actos públicos de culto, aunque deja la puerta abierta a que se pueda seguir oficiando misa en su interior con "algunos fieles muy distanciados unos de otros". "Es prudente cerrar las iglesias a los actos públicos de culto, contando con la dispensa del precepto que ya he concedido a todos los fieles. Así ordeno que se haga en toda la diócesis. Esto no significa que en su interior no se celebre el culto. Es razonable que, en su interior con las puertas cerradas, los sacerdotes sigan celebrando la santa Misa, acompañados de algunos fieles muy distanciados unos de otros", ha dicho el obispo en una carta a los sacerdotes, consultada por Efe.

Asimismo, González Montes ha indicado que, "cuando lo exijan las circunstancias", se administre el sacramento de la penitencia si "algún fiel lo pidiere"; y se lleve la "sagrada Comunión y el santo Viático" a los enfermos que lo reclamen. "La administración de estos sacramentos se deberá hacer en las condicione higiénicas necesarias y la protección de la mascarilla, si se requiriese, a fin de no resultar contagiado el sacerdote que administra estos sacramentos", ha apuntado.

Por otro lado, "con el propósito de mantener la piedad cristiana alimentada espiritualmente por la Palabra de Dios", el Obispo ha dispuesto que se retransmita por Internet la misa los domingos de la Cuaresma que faltan y las celebraciones de la Semana Santa, a partir del próximo domingo, a las 11:30 horas, Catedral de la Encarnación.

Del mismo modo, los cultos de la Semana Santa se retransmitirán por Internet desde la Catedral de la Encarnación, en la franja horaria que se "indicará en su momento" en el portal de la página web del Obispado de Almería. "Se van poco a poco haciendo evidentes las consecuencias para la población del virus que siembra con la enfermedad y la muerte principalmente de las personas más vulnerables la incertidumbre ante lo que pueda suceder todavía, ya que las autoridades avisan de que aún no ha llegado lo peor", dice el obispo.

González Montes afirma que "se abre un futuro incierto por las consecuencias económicas y sociales, que vienen a unirse a la enfermedad y en tantos casos a la muerte de seres queridos para las familias que padecen los decesos de alguno de sus miembros". "Aunque, ciertamente, las personas mayores tienen mayores riesgos, sobre todo las personas ancianas, el virus no se detiene ante personas más jóvenes e incluso muy jóvenes. Por lo cual, todas las precauciones son pocas y todos hemos de cumplir con obediente conformidad las indicaciones que los sanitarios y la autoridad pública nos vayan dando", ha manifestado.