Dolors Montserrat: “El PP siempre ha sido el gran defensor de la agricultura en Europa”

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo ha vuelto a la provincia a los dos años de su última visita entonces en campaña para poner en valor las políticas comunitarias y su incidencia en el tejido productivo andaluz. Dolors Montserrat (Sant Sadurní de Noya, 1973) destaca la fortaleza del agro almeriense en tiempos de pandemia y destaca la ejemplaridad del relevo en el PP almeriense.

– En la campaña de las europeas hace dos años visitó la provincia pidiendo el voto para defender los intereses del campo almeriense en Bruselas. ¿Qué han hecho en este tiempo por el sector?

- Esta legislatura que ahora cumple dos años nos ha sorprendido la COVID-19 con una crisis de triple dimensión (sanitaria, económica y social) y Europa ha tenido la capacidad de continuar trabajando para sacar adelante asuntos tan importantes como el acuerdo de retirada del Reino Unido en el que nos jugábamos mucho con las exportaciones agrícolas y el turismo. Si hubieran salido sin acuerdo habría sido muy perjudicial para los intereses económicos y de la industria agroalimentaria en nuestro país y también como emisor de turistas británicos a Andalucía. También estamos en plena negociación de la Política Agraria Común. El PP como partido siempre ha sido el guardián el campo, los grandes defensores de la agricultura y la ganadería, y con la presidencia de Ursula von der Leyen vamos a conseguir el marco comunitario más favorable para un sector que ha respondido en la pandemia. En tercer lugar destacaría que hemos conseguido con gran presión del PP europeo la retirada de los aranceles de Estados Unidos que a tantos productos españoles como el aceite y el jamón les estaba afectando. El primer gran paso ha sido la suspensión en la negociación con la administración Biden y vamos a trabajar por la retirada definitiva. Hemos logrado también buenos acuerdos comerciales como el de Canadá que puede ser un gran mercado para nuestra agricultura.

–¿Están teniendo en cuenta las demandas del agro andaluz en la negociación de la PAC?

– El PP español y europeo hemos dicho bien claro que la agricultura es la guardiana de la biodiversidad y de la sostenibilidad de nuestro paisaje y en una crisis económica como la que estamos viviendo no podemos hacer doble imposición y dedicar tanto porcentaje a la conversión a la lucha conta el cambio climático que podría beneficiarse de otros fondos. La PAC tiene que continuar siendo una ayuda y apoyo a la modernización de la agricultura, tal y como ha defendido el compañero Juan Ignacio Zoido en el Parlamento Europeo. Este sector productivo es básico para España, un gran vertebrador del mundo rural y no vamos a permitir, como siempre han hecho las izquierdas, que se levanten a media negociación de la PAC y lleguen a España con menos dinero para nuestros agricultores. Nosotros aún teniendo menos dinero para la PAC que hoy vinimos con más fondos para el campo. Y quiero resaltar que no ha habido desabastecimiento en ningún rincón de Europa ni en los meses de confinamiento más estricto. Los productos de Almería han llegado a los mercados y hemos demostrado que la política agraria está funcionando y ha servido para modernizar nuestro campo y hacerlo más competitivo, además de ser un referente de la seguridad alimentaria y calidad de las frutas y hortalizas. Quiero dar las gracias con mayúsculas al sector de la agricultura y ganadería que se han dejado la piel para que todos tuviéramos los productos en los mercados.

– En su última visita también planteaban la necesidad de ordenar la inmigración desde Europa. ¿En qué situación nos encontramos?

– El comisario ha presentado el primer paquete legislativo para hacer un plan europeo de inmigración con el acuerdo de los 27 estados miembros. Tenemos que avanzar hacia una política común de cooperación con los países de origen para que los jóvenes tengan oportunidades y no se jueguen la vida en una patera. También debemos trabajar para una inmigración legal y ordenada vinculada al contrato de trabajo y luchar contra esas mafias que se aprovechan de este drama humano para lucrarse.

– ¿En qué medida puede beneficiarse esta provincia del ambicioso Pacto Verde en el que trabajan?

– Pues en muchísimos aspectos. Esta pandemia ha servido para ver que las prioridades son salud y economía y en que sean compatibles. Se ha invertido en la investigación y cadena de producción de las vacunas y con el Next Generation es la primera vez en la historia que España recibe un paquete de solidaridad europea de 140 mil millones, el segundo con más fondos después de Italia y el PP europeo ha jugado un papel fundamental. Hemos tenido claro que esos fondos son para reforzar nuestro sistema público de salud y para conseguir una economía competitiva que pase de la era analógica a la digital y sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Estos fondos destinados a la creación y cualificación del empleo consolidan la apuesta por una economía circular con la que se reducirán los costes y van a ayudar a la transformación digital del autónomo y pequeña y mediana empresa. Y vamos a estar vigilantes desde Europa porque estos fondos son de los españoles y no pertenecen a Sánchez ni a ninguna ideología. No son para chiringuitos, ni amiguismos ni otro plan E como el de Zapatero que solo crea precariedad, desigualdad y pobreza.

–Este viernes participaba en la celebración del Día de Europa en la Diputación. Hoy que cobran fuerza ciertos argumentarios de los euroescépticos, ¿qué razones expone para poner en valor el peso de la Unión Europea para España?

– Lo primero que me viene a la cabeza cuando pienso en Europa es un mensaje de gratitud y esperanza porque España junto a Luxemburgo es uno de los países con mayor sentimiento europeísta, somos grandes defensores de la Unión Europea. Y hay que decir que es el mayor espacio de paz, de libertad y derechos humanos, de convivencia, de solidaridad y de progreso económico y social. Y siendo más prácticos pongo un ejemplo: si España no estuviera dentro de la UE hoy nuestros padres y madres no estarían siendo vacunados. No tendríamos 140 millones de euros para modernizar el país y sacarlo de la crisis. Si no estuviéramos en la UE no tendríamos la PAC tan necesaria para modernizar nuestro campo. Si no estuviéramos en la UE no seríamos líderes en investigaciones médicas en la lucha contra el cáncer o el alzheimer. Y aquí tenemos otro más cercano. Almería siendo un punto de Europe Direct ha propiciado que un centenar de jóvenes emprendan y tengan una oportunidad sin abandonar su municipio. Cuando llegan las crisis precisamente el populismo y nacionalismo aprovechan para atacar Europa cuando ha demostrado una vez más que es nuestro chaleco salvavidas y la tenemos que defender cada día.

– ¿Cómo valora el relevo de consenso en el PP almeriense?

– Gabriel Amat ha sido un gran presidente del PP y estoy convencida de que Javier García también lo será. El partido en Almería tiene unidad y talento de todas las generaciones y gracias a personas como ellos está siendo útil, necesario y cercano a la ciudadanía que soluciona los problemas reales de la gente. El PP de Almería es el espejo en el que se miran otras provincias, un partido del pueblo que ha estado siempre al lado de los almerienses y lo seguirá estando ahora que toca un relevo generacional.

– ¿Cree que el resultado de Madrid tendrá un efecto nacional?

– Totalmente. Es un cambio de ciclo. Es un clamor de la sociedad que ha fracasado el 'sanchismo' y la izquierda. Son gobiernos que dan la espalda a la ciudadanía, incapaces de dialogar y llegar a acuerdos con ayuntamientos y diputaciones como ha ocurrido ahora con los fondos europeos. Se están destruyendo empresas y han sido incapaces de dar ni una sola ayuda a aquellos que crean empleo. En los momentos de crisis económica es cuando más claro se ve el gran fracaso de las políticas de izquierdas.