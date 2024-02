Penas de 36 años de cárcel por matar al dueño de un invernadero de cáñamo en Almería

La Audiencia de Almería ha impuesto penas que suman 36 años y cuatro meses de prisión para el principal acusado de un grupo de ladrones que intentó robar en un invernadero de cáñamo de la capital almeriense, al que un jurado popular consideró el autor material de los disparos contra tres hermanos propietarios de la finca, uno de los cuales murió en el acto.

La sentencia hace suyo el veredicto del jurado popular y señala que los acusados se dirigieron sobre las 19:00 horas del 30 de septiembre de 2020 a un invernadero situado en el Cortijo Vidal del Paraje Cintas de la capital almeriense, "para sustraer lo que creían era marihuana, pero en realidad era cáñamo industrial".

Dos de ellos permanecieron en el coche y el resto rompieron una de las bandas con un objeto punzante, tras lo que A.M.R., que portaba una pistola del calibre 22 que había ocultado entre sus ropas sin que el resto de los acusados lo supiesen, se subió al muro de una balsa de riego y comenzó a disparar contra los tres hermanos, que se encontraban dentro.

Esto provocó que el mayor de los agredidos, de 49 años, muriese en el acto por "destrucción de centros vitales", mientras que otro de los hermanos sufrió una herida abdominal que provocó la rotura de la arteria iliaca derecha, y perforación intestinal, heridas que le "hubiesen producido la muerte por la rápida perdida de sangre, si no hubiese sido atendido de urgencia".

El tercer hermano recibió un disparo que le produjo una herida a 10 centímetros por encima de la rodilla izquierda, con fractura diafisaria abierta de fémur.

Los acusados no pudieron sustraer el cáñamo porque aparecieron otras personas y tuvieron que marcharse del lugar de "forma precipitada".

La sentencia subraya que A.M.R. tenía la citada pistola a pesar de carecer de licencia para ello, así que durante el asalto utilizó, como dos de sus acompañantes, un pasamontañas y mascarilla para evitar ser reconocido.

De esta forma, A.M.R. ha sido condenado a 14 de prisión por un delito de homicidio en el que concurre la agravante de disfraz, que también conlleva una orden de alejamiento de 500 metros durante 16 años respecto a los hermanos supervivientes, y a sendas penas de 9 años de cárcel por dos delitos de homicidio en grado de tentativa, que también conllevan órdenes de alejamiento de 500 metros durante 11 años.

Además, se impone a A.M.R. una pena de tres años de prisión por un delito de robo con violencia con empleo de arma en tentativa -con otras dos órdenes de alejamiento de 500 metros durante 5 años-, y un año y cuatro meses de cárcel por un delito de tenencia ilícita de armas. También deberá indemnizar con 93.825 euros al hermano que sufrió la herida abdominal y con 80.640 euros al que sufrió lesiones en su pierna.

En lo que se refiere al resto de acusados, a dos de ellos les ha sido impuesta una pena de diez meses de prisión y orden de alejamiento por un delito de robo con fuerza en tentativa con la agravante de disfraz, mientras que a otro de ellos se le imponen seis meses de prisión por este delito al no haber usado pasamontañas y por haber confesado, y a otros tres ocho meses de cárcel, al no concurrir agravantes o atenuantes en su caso por este delito.

Dos de los enjuiciados ya fueron declarados no culpables por el jurado popular, al considerar que no participaron en los hechos, por lo que no se les ha impuesto condena alguna.