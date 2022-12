Perder un riñón por falta de transporte, bajo lupa en Almería

El traslado de pacientes renales para realizar el trasplante no está considerado como urgente en Andalucía. Y eso ha provocado que, durante los últimos años, haya habido personas que han perdido el riñón que le estaba esperando en el hospital. Su lugar ha sido ocupado, seguramente, por alguien que estaba más cerca o que apenas ha tenido que desplazarse.

Al no ser de carácter urgente y no existir un protocolo generalizado, el transporte mediante ambulancia no se ha realizado en algunas ocasiones y, en otras, simplemente, se ha desarrollado con retraso. Y en Almería hay varios ejemplos tanto de unos como de otros en los últimos meses, pues este tipo de operaciones se realizan en Málaga, con lo que el traslado es obligado.

El caso es que, al fin, existe compromiso por parte de la Junta de Andalucía para solucionar el problema, aunque, también es cierto, a raíz de la presión formulada tanto por la prensa como por la oposición.

La consejera de Salud, Catalina García, asegura que su área “revisará protocolos y contratos para poder adaptarlos” y erradicar todos los “problemas que estén sucediendo”.

Asegura que, “como todo en salud, es importante corregir, y más en estos temas donde las personas que están en lista de espera para un trasplante lo viven con ansiedad, lo cual entendemos”.

José Luis Sánchez Teruel, parlamentario socialista por Almería, ofreció una posible solución en la pasada Comisión de Salud celebrada en el Parlamento: “Entendemos que una posible solución es incorporar, mediante una adenda o como proceda en los contratos de las empresas que prestan el servicio de ambulancias o transporte sanitario, que este tipo de traslados vengan especificados y se consideren merecedores de un traslado preferente urgente”.

Según el parlamentario almeriense, “este no es un problema puntual, sino que se da en varias ocasiones, es un problema habitual”.

Problemas surgidos con los traslados en Almería

Son varios los casos en los que el sistema ha fallado durante los últimos meses en Almería. En una de ellas, un paciente renal tuvo una alerta de trasplante. En Málaga le dijeron que debía estar a una determinada hora en el Hospital Regional Universitario de Málaga (Carlos Haya). Pero el paciente estuvo esperando una ambulancia sin éxito. Después lo llamaron desde Málaga diciendo que si no acudía a la hora marcada que lo quitaban de la alerta de trasplante. Dejaría de ser candidato. Y eso fue lo que sucedió.

Un par de semana antes, sucedió algo parecido. Un varón de Huércal-Overa estuvo esperando a la ambulancia y al ver que esta no se presentaba tuvo que tirar de un familiar para que lo trasladara a Málaga.