RIOJA. Príncipe de Asturias

Para quien firma este monográfico fue todo un honor compartir mesa y mantel con el profesor Ginés Morata Pérez, uno de los más brillantes científicos de la España actual en el área de las ciencias biológicas, biomédicas y genetistas. Ocurrió tras la gala de entrega en el Maestro Padilla del premio de Diario de Almería (en su 2ª edición) a “Toda una vida ejemplar”. Acompañado de su esposa, Rosario Martínez, la noche del 3 de noviembre de 2014 compartió laureles con Nerea Camacho, Juana Lahousse y La Casa Nazaret. Al día siguiente lo saludé en Casa Puga, al que suele acudir en sus venidas a la capital tras visitar el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, del que se siente enamorado. Pinceladas que evidencian un almeriensismo que no deja de proclamar dentro y fuera del país en cualquier charla, conferencia o convención-.

Entre azahares y el Andarax

El Toro de Osborne, a la salida de Benahadux, anuncia el puente de diez “ojos” sobre el lecho del Andarax que nos lleva a Rioja, de donde son originarios parte de los ancestros el Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 2007, el más alto galardón otorgado a un almeriense. Hijo Predilecto y pregonero de las fiestas patronales de la Virgen del Rosario, salutación en la que salió a relucir remembranzas de niñez y adolescencia: “De la mano de mi abuelo, el inolvidable don José el Boticario (que ayudó a nacer a generaciones de riojanos) yo recorría todos los barrios” Citados en detalle, repasó con afecto a multitud de personas y personajes de su época. Un cariño mutuo del pueblo hacia su familia, especialmente a su madre, fallecida al comenzar el milenio. Sentido pregón rematado con sinceras palabras: <Mi pueblo, Rioja, del que siempre me he declarado hijo orgulloso>. Y correspondido, como prueba, por ejemplo, del Centro de Día de Mayores que lleva su nombre. El mismo que distingue a un Colegio Público de la capital.

En el margen izquierdo de la antigua Cta. N-340 llama la atención una sólida casona representativa de la arquitectura rural burguesa: Cortijo Piqueras o Casa Rosa, edificada en 1870 por los exportadores uveros Francisco y Joaquín Piqueras. La cito porque también su huerta fue lugar de correrías del chaval avispado a la par que reflexivo. Así evocaba su interés y curiosidad por la Naturaleza:

“De pequeño siempre me gustó observar a los animales y especialmente a los pájaros. Cuando era niño, en Almería, pasaba muchas horas en las playas mirando las gaviotas y otras aves marinas. También me gustaba buscar lagartos, que tenían unos colores azules y anaranjados muy bonitos. Fue este tipo de aficiones lo que me llevó a estudiar Biología en la Universidad. Cuando acabé la carrera conocí a un investigador muy bueno, Antonio García-Bellido, con el que empecé a trabajar en Biología del Desarrollo, la disciplina que estudia cómo se forma el cuerpo de los animales”.

Rumbo a un laboratorio

Segundo de una familia numerosa, nació el 19 de abril de 1945 en Rioja y creció en el nº 28 de la capitalina calle El Pueblo (su padre estaba censado como Guardia de Tráfico), cursando los estudios básicos en el Colegio Diocesano y el bachillerato -igualmente becado- en la Universidad Laboral de Sevilla. Ya en Madrid, en 1968 obtuvo la licenciatura en Ciencias Biológicas en la Complutense, doctorándose en 1973. Tal como señalaba el laudatio leído al recibir en 2007 su primer Doctor Honoris Causa, en la Universidad de Alcalá de Henares, con el citado García Bellido comenzó a interesarse en los procesos de desarrollo en las moscas del vinagre (Drosophila melanogaster), fundamental en el conocimiento de las mutaciones y alteraciones embrionarias en determinadas células cancerígenas, base de su tesis doctoral cum laude.

Su brillante trayectoria no se limita a España, discurriendo por acreditados centros de investigación de Inglaterra, EEUU, Francia, Méjico o Suiza. Un extraordinario currículo que aquí sustanciamos además de los méritos ya reseñados:

-Vicedirector del Centro de Biología Molecular “Severo Ochoa”

-Premio de la Academia Española de Ciencias Exactas, Físicas y Natural y el de Investigación Nacional “Santiago Ramón y Cajal”

-Miembro de la Royal Society del Reino Unido y de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos-Medalla de Oro de Andalucía en 2003

-Doctor Honoris Causa por la UAL en 2008. Su Consejo Social le concedió en 2021 el galardón <Premio al Espíritu Universitario y Valores Humanos>, etcétera.

En junio de 2020 fue uno de los tres impulsores de la candidatura al Príncipe de Asturias de la Concordia para personal sanitario español, en reconocimiento a su denodado esfuerzo sanitario contra el COVID-19 que con inusitada virulencia nos ha azotado desde que hizo su aparición.