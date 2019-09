Rebaja de penas para los acusados de ‘Tres Reyes’

La Fiscalía de Almería ha mantenido su acusación contra los siente imputados en el caso ‘Tres Reyes’, contra un supuesto un grupo criminal dedicado a la extorsión del que presuntamente formaba parte el exabogado del Estado en Almería Demetrio Carmona, si bien ha rebajado su petición inicial de penas.

De forma previa a la sesión celebrada este jueves ante la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería, el fiscal reclamaba penas que oscilaban entre los tres años y once meses, y los nueve años de prisión para los siete procesados por delitos de pertenencia a grupo criminal y tres supuestos delitos de extorsión en grado de tentativa aunque a dos de ellos les imputa además sendos delitos de usurpación de funciones públicas y falsedad.

No obstante, al elevar a definitivas sus conclusiones, el fiscal David Calvo ha modificado la calificación de los delitos de pertenencia a grupo criminal, pasando del articúlo 570 b) del Código Penal al 570 c), al entender que el resto de delitos por los que se les acusa no llegan a ser “graves”, esto es, aquellos con penas de más de 5 años.

Por ello, ha pasado de solicitar un año y ocho meses por cada delito de este tipo imputado a los acusados a un año.

No obstante, el fiscal ha sostenido que ha quedado de manifiesto tras la vista que existía un grupo organizado con “reparto de tareas”, con una parte en Almería que era la que “proporcionaba información”, entre cuyos miembros se encontraría Carmona, y otra en Madrid, que es la que “simulaba tener contactos” y amenazaba con “meter en la cárcel” haciendo uso de “referencias verbales o documentales” para simular “pertenecer al CNI, a La Casa’.

Asegura que todos participaban en esta estructura con un reparto de papeles “bien definido” así como también en el reparto económico.

Sobre Carmona ha señalado que se trataba de un prohombre “muy conocido” con “gran amistad” con dos de los acusados de Almería, con una “acreditada solvencia” por su puesto como abogado del Estado, que se “aprovechó de su legitimidad” para engañar a las víctimas”.

Según el fiscal, los acusados Demetrio Carmona, R.V.R. y A.M.R. mantenían en el año 2012 una estrecha relación de índole personal en la que se incluían intereses económicos comunes y en agosto de ese año contactaron con F.F.B. y a través de este con el resto de acusados.

Subraya que todos los investigados “venían dedicándose a la realización de los más diversos negocios”, como la venta de bonos mexicanos anteriores a 1950 o la exportación de aceite a Rumanía.

Señala la Fiscalía que en la época en la que los acusados contactaron con Demetrio Carmona, este arrastraba desde hacía años problemas económicos, en los que participaba en parte R.V.R., por sus relaciones comerciales con dos familias.

Los acusados decidieron constituir un grupo para realizar distintas operaciones a través de medios ilícitos para conseguir beneficios económicos obligando a otras personas a realizar disposiciones patrimoniales a su favor.

Según el fiscal, para lograr este fin simularon identidades de todo tipo afirmando de forma expresa o tácita que eran miembros importantes del CNI o de la CIA para intimidar a las víctimas.