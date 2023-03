¿Sabes quién fue el primer médico de Almería? Conoce la evolución de la sanidad en la provincia

La Universidad de Almería expone en una de sus salas del campus de La Cañada un recorrido por la historia de la sanidad almeriense con más de un centenar de piezas que han sido donadas o prestadas tanto por la propia UAL como del Colegio de Médicos de Almería, la Delegación Territorial de Salud o familias de médicos de la provincia. Instrumental usado por los profesionales sanitarios, maquinaria de especial valor por su antigüedad, libros y tratados, cartillas sanitarias de mujeres embarazadas, ecógrafos, camillas quirúrgicas, material con el que se hacían las autopsias e incluso una de las estufas con las que se calentaban las consultas y habitaciones del hospital, así como una veintena de carteles relatan cómo ha evolucionado la sanidad en nuestra provincia y cuáles han sido los momentos claves en este desarrollo hasta nuestros días. La exposición lleva a los visitantes por el camino de la evolución del instrumental y la profesionalización de los médicos, pero también por la evolución en materia de infraestructuras.

No faltan muestras de vacunas que llegaron para curar enfermedades la tuberculosis o la historia de una enfermedad crónica, el tracoma, a raíz de la cual a los almerienses se les conoce con el apodo de "legañosos", una estadística sobre la evolución de la mortalidad infantil entre los años 1930 y 1949, un recorrido por la historia de la atención a la salud mental en la provincia, la salud de la mujer o la salud infantil o una guía de respuesta ante las intoxicaciones agudas producidas por plaguicidas, algo muy habitual durante una época (Almería llegó a tener el mayor número de intoxicados por plaguicidas durante los años 90) y que se llegó a controlar hasta su erradicación prácticamente a cero.

La medicina ha jugado un importantísimo papel en la historia de la humanidad. Desde la búsqueda de explicaciones para la realidad y los acontecimientos trascendentales que en ella tienen lugar como la vida, la muerte o la enfermedad, hasta los más recientes tratamientos y posibilidades de diagnóstico, el repaso por la historia de la medicina es imprescindible para entender el momento que estamos viviendo.

Con motivo de la reciente puesta en marcha del Grado de Medicina en la UAL, se pone en marcha esta exposición centrada en nuestra provincia, con la colaboración de la Facultad de Ciencias de la Salud y del Colegio Oficial de Médicos de Almería.

El rector de la UAL, Carmelo Rodríguez, acompañado del presidente del Colegio de Médicos de Almería, Francisco Martínez Amo, han inaugurado esta muestra, sin precedentes en la provincia, y que se ha organizado como una actividad lúdica y cultural en el marco del plan del Grado de Medicina. Según avanzó el propio rector, se trabaja ahora para que esta exhibición de documentos e instrumentos que dan buena cuenta de lo que ha sido la sanidad en Almería recorra otros espacios de la capital además de la Sala de Exposiciones de la Universidad de Almería. El objetivo es enseñar a la sociedad almeriense el origen de la medicina en Almería y los momentos más trascendentales, entre los que no falta un breve relato en marcado en uno de los paneles sobre la visita de dos grandes eminencias como son Ramón y Cajal en el año 1908 y Gregorio Marañón en 1928.

Uno de los veinte carteles informativos resume el crecimiento de recursos sanitarios desde la posguerra hasta la actualidad, finalizando con la importante y necesaria incorporación del Hospital Materno Infantil hace ahora cuatro años. El tratado que escribió un médico almeriense sobre la enfermedad de La Peste en el siglo XIV con ocasión de la epidemia que recorrió toda Europa y que está escrito en árabe, la primera comunicación médica almeriense en un evento científico internacional promovida por la Diputación Provincial en 1898, la constitución del Colegio Oficial de Médicos de Almería en 1901 o las aportaciones del doctor Romero a la cirugía cardíaca, médico del Hospital Provincial entre 1801 y 1814, no faltan en esta exposición que no deja indiferente a nadie. Así lo ha explicado Porfirio Marín Martínez, uno de los colaboradores que ha hecho que todo esté a punto para que sea visitado por los ciudadanos y alumnos. Y cómo no, los orígenes de esta disciplina documentados en la Cueva de los Letreros, en Vélez Blanco, donde se observa la imagen de un brujo en una figura rupestre dibujada en la pared, o la de figura de Ginesa Marín, que en el siglo XVI y desde la localidad de Mojácar se convirtió en la primera cirujana de la época. Además, recoge las bondades de la balneoterapia, en torno a la cual, en el siglo XVIII se escribió el primer texto científico-médico del que se tiene constancia desde la época hispanomusulmana.

Se plantean también problemas de salud con cuestiones medioambientales que han supuesto un riesgo físico y químico muy relevante en la provincia de Almería, como fue, por ejemplo, la caída de cuatro bombas termonucleares en la localidad de Palomares, ocurrido el 17 de enero de 1966.

Francisco José Martínez, presidente del Colegio de Médicos, ha agradecido a la UAL y a todos los colaboradores haber hecho posible esta exposición. Además, ha destacado la calidad y excelencia del recién estrenado Grado de Medicina y ha expresado su deseo de que en un par de años haya una facultad de medicina al lado del Hospital Universitario Torrecárdenas que facilite tanto la docencia, “pues muchos profesores serán profesionales en el hospital, como las prácticas de los estudiantes que estarán al lado del edificio”. Tras incidir en que los médicos “tienen que ser humanistas y, además de diagnosticar y tratar, consolar”, ha destacado la parte histórica de la exposición “única y maravillosa”. Por último, ha señalado su interés en que la muestra “pueda ser itinerante y vaya sumando más material”.

Carmelo Rodríguez, ha adelantado que en los próximos días se va a firmar una cátedra con AstraZeneca y ha destacado la importancia de la llegada del Grado de Medicina para toda la provincia. “El compromiso de la UAL con estos estudios, además de haber preparado un plan de estudios de primer nivel, con los mejores avances tecnológicos y científicos y con infraestructuras de primer orden, va más allá y no podemos olvidarnos de actividades culturales y de divulgación científica como esta exposición, que lleguen a toda la sociedad”.