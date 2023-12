Salud responde a las quejas del anciano de 76 años en Almería: "Ha estado perfectamente atendido"

José Francisco García, de 76 años, decidió ir este miércoles a la Delegación de Salud para protestar por lo que considera un mal funcionamiento de la sanidad pública andaluza. Con una bronquitis aguda diagnosticada en principio como "un simple resfriado" no le dieron cita para ser visto por su médico de cabecera.

Sin embargo, el delegado de Salud en Almería, Juan de la Cruz Belmonte, lo desmiente. En declaraciones a Diario de Almería asegura que "ha estado perfectamente atendido". Para ello aportan los siguientes datos:

El pasado 4 de diciembre fue atendido en la consulta de acogida del centro de salud de Nueva Andalucía (las consultas de acogida son realizadas por enfermeras de atención primaria, que hacen una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro con una demanda clínica no demorable sin que se trate de una urgencia vital o muy grave).

fue atendido en la consulta de acogida del centro de salud de Nueva Andalucía (las consultas de acogida son realizadas por enfermeras de atención primaria, que hacen una primera valoración de las personas que acuden de forma presencial al centro con una demanda clínica no demorable sin que se trate de una urgencia vital o muy grave). Un día más tarde, el 5 de diciembre , según la información de la Delegación de Salud, el paciente fue atendido por su médico de cabecera.

, según la información de la Delegación de Salud, el paciente fue atendido por su médico de cabecera. Este lunes 18 de diciembre, viendo que no mejoraba de su afección respiratoria, el paciente regresó al centro médico para ser atendido por su médico, pero no pudo obtener cita ya que se la ofrecían para el día 2 de enero o intentar sacar número haciendo cola a las 7 de la mañana (según el paciente, aunque Salud no ha confirmado este dato). Por ello, de nuevo fue visto por las enfermeras.

Fue en ese momento cuando José Francisco García decide protestar y hacer un escrito ya que no tenía posibilidad de ser recibido por su médico y, siendo un paciente de alto riesgo, seguía con el "resfriado" después de dos meses.

Este miércoles 20 de diciembre, al empeorar su estado, decide ir a las Urgencias del Hospital de la Bola Azul, donde es atendido. Ante esto, Salud afirma que "nadie se queda sin ser atendido".

Sobre la falta de disponibilidad para citas en sanidad primaria, el delegado de Salud reconoce que "tenemos un problema" si bien asegura a este medio que "se está trabajando bien y se está eliminando mucha lista de espera".

Sobre si la consulta de acogida era idónea o no para este paciente (recordemos que padece cáncer y otras enfermedades que lo hacen vulnerable), el delegado de Salud asegura que "las enfermeras son las personas más adecuadas, porque están perfectamente preparadas y así consta en los protocolos de actuación".

No obstante, esto no quita que el paciente, como mostró ante la sede de Salud y en declaraciones para Diario de Almería, sienta un abandono por parte de los servicios sanitarios y se sienta indefenso por no poder ser visto por su médico, aunque sí fuese atendido más tarde en urgencias. Por eso reitera sus quejas, que textualmente fueron plasmadas por este periódico.