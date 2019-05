El equipo aéreo de Salvamento Marítimo en Almería, movilizado por recortes salariales de hasta el 30%

El equipo aéreo de Salvamento Marítimo en Almería se ha concentrado hoy ante el aeropuerto de la capital almeriense en protesta por los recortes de entre el 13 y el 30 % que, según sostiene, pretende efectuar en sus salarios la empresa Babcock, que opera este servicios en España.

Según ha explicado José Antonio Segura Espinosa, comandante de los helicópteros de Salvamento Marítimo "Helimer", se trata de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo (MSCT) que "quiere aplicar unilateralmente" la mercantil de origen británico, para cuya filial española trabajan los afectados.

Ha señalado que un total de 400 empleados se verían perjudicado de producirse esta reducción, concretando que en Almería trabajan 22 personas en el hangar de Salvamento Marítimo y otros 8 en la base de aduanas.

Ha recordado que en Andalucía hay dos bases de aduanas, en Algeciras (Cádiz) y Almería, así como que los empleados de Babcock están inmersos en una huelga que afecta al personal al servicio de Salvamento Marítimo, "todos los helicópteros de la Junta y Fomento" para la lucha contra incendios, y tres helicópteros medicalizados más en Jerez (Cádiz), Málaga y Baza (Granada).

"El intento de recorte se comunicó el mes pasado aunque todavía no se ha aplicado. El servicio mínimo está totalmente cubierto, con el operativo al cien por cien. Los talleres de Albacete y Alicante, esa gente sí está al cien por cien en huelga", ha precisado.

De esta forma, ha apuntado que se ven perjudicados "pilotos, operadores de grúa, rescatadores, operadores de sistema y mecánicos", defendiendo no obstante que pese a la huelga los ciudadanos pueden "estar tranquilos" porque los "compañeros que están en servicio van a acudir inmediatamente". "Nosotros, los helicópteros medicalizados y contra incendios", ha indicado.

En este sentido, ha manifestado que los ciudadanos no notarán una merma del servicio a "corto plazo" porque "responsablemente" están cumpliendo los servicios mínimos aunque no han sido "comunicados bien en tiempo y forma por parte de la empresa", pero ha advertido que en dos semanas podría notarse porque "habrá que parar y revisar" los helicópteros y no será posible hacer dichas revisiones.

El piloto Francisco Guerrero ha destacado a su vez la "profesionalidad" de los miembros de este equipo, insistiendo en que por ellos "no se pierde la calidad de los servicios", sino que son ellos los que pierden prestaciones económicas "porque la empresa que opera ahora los servicios de Salvamento Marítimo, Babcock, quiere aplicar recortes del 30 % sin justificar debidamente las pérdidas para hacerlo".

"Demostramos que seguimos siendo los mismos profesionales en el trabajo de Salvamento Marítimo, considerados de los mejores del mundo", ha añadido, subrayando que lo único que quieren es que se mantengan unas condiciones económicas que se merecen y que se habían mantenido hasta el momento.