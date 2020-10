Sánchez Haro anuncia una querella criminal por la presunta financiación ilegal del PP en Almería

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, se ha referido a la supuesta financiación ilegal del Partido Popular en Almería y ha anunciado que el PSOE va a presentar una querella criminal al respecto, ante unos actos presuntamente constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y negociaciones prohibidas a autoridades o funcionarios. “Presuntos delitos que en Almería la policía ha documentado al observar numerosas irregularidades en la adjudicación de obras y pagos en B al Partido Popular por parte del grupo empresarial HALSA entre los años 2000 y 2010” ha explicado Sánchez Haro.

“Han pasado ya varios días y a estas alturas aún no hemos escuchado del señor Moreno Bonilla ´esta boca es mía´ para explicar los casos de supuesta financiación irregular de su partido en Andalucía y ya no estamos hablando de casos que ocurren más allá de Despeñaperros, destrozos de discos duros en sedes madrileñas, dinero en paraísos fiscales o todo lo que se va conociendo de la operación Kitchen, ahora estamos hablando de hechos que han ocurrido en Andalucía, en el partido del que Moreno Bonilla es responsable”. “La corrupción en el PP comienza a desmoronarse en Almería y la caída del castillo de naipes se va extendiendo por Andalucía, de Almería a Jaén…y lo que nos queda por descubrir” ha lamentado.

“Moreno tendría que haber explicado ya a los andaluces y andaluzas si, como asegura la UDEF, su partido, el partido que preside, el PP andaluz, se viene financiando desde hace décadas de manera irregular mediante la trama de pagos de millones de euros a políticos y técnicos” ha lamentado Sánchez Haro. Además, el dirigente socialista se ha referido a los audios del ex comisario Villarejo conocidos hoy en los que se evidencia que Javier Arenas estaba al tanto de toda la operación Kitchen. “Arenas, que recordemos, tenía además como padrino y hermano político a Gabriel Amat, presidente del PP de Almería desde 2004, presidente del Comité Electoral del Partido Popular de Andalucía desde 2008, miembro del Comité Ejecutivo del actual PP de Moreno Bonilla y alcalde de Roquetas de Mar” ha recordado.

Así, se ha preguntado por qué Moreno Bonilla mantiene a Gabriel Amat como presidente del Comité Electoral del actual PP andaluz y miembro de su Comité Ejecutivo, “sabiendo que está siendo investigado desde hace seis años por los juzgados por gratificar la concesión de las adjudicaciones de obras, en palabras de la propia UDEF” ha recordado Sánchez Haro. “¿Qué le debe Moreno Bonilla a Gabriel Amat? ¿Qué le debe a Arenas?” se ha preguntado.

“Moreno es un experto en huidas, huye de los andaluces y huye del Parlamento, quiere hurtar el Debate del Estado de la Comunidad para tapar los graves problemas que tiene Andalucía en sanidad, educación y empleo y para no tener que dar explicaciones de los gravísimos y oscuros asuntos que se están destapando en su partido” ha criticado Sánchez Haro. “El señor Moreno Bonilla está cercado por el olor a podrido dentro de su propio partido y dentro también de su propio Gobierno” y ha lamentado que “no sabe, no contesta, cree que con la estrategia del avestruz puede hacer desaparecer todas las barbaridades que estamos conociendo con cuentagotas” ha afirmado.

CPFF: 3.600 millones de euros más para que Andalucía luche contra el covid

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rodrigo Sánchez Haro, ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que el Gobierno andaluz cuenta desde ya con 3.600 millones de euros más para luchar contra el Covid en el 2021 y todo gracias al Gobierno de Pedro Sánchez”. “Moreno Bonilla ya no tiene ninguna excusa porque ayer se zanjó de golpe la letanía de quejas, lamentos y justificaciones que venía aduciendo para no meterle mano al Presupuesto de 2021 y prorrogar los existentes” ha afirmado Sánchez Haro.

Así, Sánchez Haro ha manifestado que “el gobierno de PP y CS no tendrá que hacer recortes ni ajustes en el presupuesto de la comunidad, y tiene dinero de sobra para reforzar la sanidad pública, que en estos momentos está colapsada por sus recortes y su incapacidad”. “Pedro Sánchez vuelve a cumplir con los andaluces y andaluzas y Moreno Bonilla se han quedado sin excusas para sus recortes ideológicos, muy de derechas” ha sentenciado. “El gobierno andaluz puede hacer un presupuesto sin restricciones para 2021, y para ello puede y debe contar con el apoyo del PSOE siempre que blinde la sanidad, la educación pública y apuesta por crear empleo” ha destacado el portavoz socialista. Sin embargo, Moreno Bonilla “en una muestra más de su incoherencia y de lo poco que vale su palabra” ha pasado de exigir un déficit del 2,6%, lo mismo que el País Vasco, a decir que “igual no agotan el 2,2% que ahora fija como referencia, no como límite, el Gobierno de España”. “Otra nueva pirueta desconcertante de Moreno Bonilla que nos suena más a recortes que a que vayan a reforzar la sanidad y la educación pública, y a crear más y mejor empleo, que es lo que Andalucía necesita” ha lamentado el portavoz socialista.