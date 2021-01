El Hospital Universitario Torrecárdenas ha planificado una reorganización de espacios de atención asistencial ante el incremento de la presión asistencial debido a los casos de pacientes con Covid-19. Según ha señalado el director gerente del centro hospitalario referente de la provincia de Almería, Manuel Vida, se ha actualizado el plan funcional que permite, en caso necesario, abordar la situación de aumento de la actividad asistencial en este sentido, con las premisas irrenunciables de priorizar la seguridad de los pacientes y los profesionales. Por eso, en este plan de contingencia se contemplan varios escenarios en función de la presión asistencial y situación epidemiológica. “Nuestro trabajo pasa por anticipar, en la medida de lo posible, las actuaciones que habría que desarrollar y por eso hemos realizado este nuevo plan de contingencia”, ha señalado Manuel Vida.

En este plan se establecen circuitos diferenciados para atención a pacientes Covid y No Covid en las diferentes áreas asistenciales, tal y como se ha venido haciendo desde el pasado mes de marzo y se incluyen todas las áreas del hospital: urgencias y observación generales, pediátricas y obstétrico-ginecológicas, Unidad de Cuidados Intensivos, hospitalización, quirófanos, reanimación, pruebas diagnósticas, embarazo y partos, etc. Estos días previos el director gerente, Manuel Vida; el subdirector gerente, Felipe Cañadas y el Director Médico, José Guirau explicaban a todos los Cargos Intermedios y Junta de Personal la actualización del plan. La Directora de Enfermería, Gádor Ramos, explicaba el curso de las vacunaciones a profesionales.

Hospitalización

El plan de contingencia actual contempla los cambios necesarios para que en menos de 4 horas el hospital se reconvierta, pasando a tener una capacidad para más de 200 pacientes ingresados en planta de hospitalización y hasta 68 en unidades de cuidados intensivos. Las fases, de forma general, se escalonan de la siguiente manera en las plantas de hospitalización:

- Hasta 112 personas con COVID se ubican en la 5 planta del hospital dejando toda la planta para el cuidado de pacientes con esta patología. La mayor parte de las habitaciones de esta planta cuenta con monitorización continua y videovigilancia.

- De 112 a 140 pacientes se usan las dos alas ubicadas en la sexta planta, concretamente la 6ªD y la 6ªA que hasta la fecha eran las plantas de Oncohematología, siendo trasladados estos pacientes con sus profesionales al Hospital Materno Infantil (3ª Norte). Esta planta cuenta con 32 habitaciones individuales que podrían desdoblarse en caso necesario.

- De 140 a 224 pacientes la sexta planta se convierte en su totalidad en planta para asistencia de pacientes COVID trasladando a los pacientes que actualmente se encuentran ingresados (6ªB y 6ªC) al resto de plantas de hospitalización.

Unidad de Cuidados Intensivos y Urgencias

En la actualidad la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Torrecárdenas tiene capacidad para 28 pacientes. Las personas con otras patologías que requieren cuidados intensivos se atienden en la unidad de cuidados críticos posquirúrgica con capacidad para 25 pacientes. El segundo escenario contemplado es la utilización de la actual unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) que ya con 10 camas preparadas para cuidados intensivos. Si fuese necesario más capacidad de cuidados intensivos, la actual nueva planta de CMA, con capacidad para 20 pacientes y con toda la tecnología de la UCI sería destinada para pacientes COVID, pasando a tener 68 camas totalmente monitorizadas para atender a estas personas. Si la necesidad superase esas previsiones se utilizarían los quirófanos y las unidades post-anestésicas con capacidad para 24 pacientes más.

En el área de urgencias, se ha realizado una nueva restructuración para aumento de puestos y atención a pacientes COVID. La observación del circuito respiratorio Covid ha aumentado de 8 a 16 puestos. El área de pacientes No Covid aumenta su capacidad en hasta 8 camas reconvirtiendo la observación de sillones en observación de camas con una capacidad de 6-8 camas, bajo la supervisión de un enfermero y un TCAE. Los sillones polivalentes, entre 10-12 se sitúan en la sala de cuidados vigilada, separada del área de espera de pacientes e igualmente atendida por un enfermero y TCAE. Se han reforzado los equipos de celadores y limpieza en área Covid con el objetivo de agilizar la asistencia.

Consultas Externas y actividad quirúrgica

En la actualidad continuamos con nuestra actividad asistencial sin reducciones de las agendas. En caso necesario se irán reduciendo sin dejar de atender a pacientes oncológicos, urgentes y preferentes, así como patologías no demorables. Se prioriza la actividad telemática y de asistencia telefónica, especialmente en revisiones y recogida de resultados, para evitar los desplazamientos innecesarios y las aglomeraciones en las salas de espera.

En función del aumento de la incidencia de casos y del número de pacientes hospitalizados, se plantea la reducción de la actividad quirúrgica que hasta el momento se desarrolla con normalidad. Según la situación epidemiológica se podrán mantener las intervenciones quirúrgicas que no supongan una hospitalización mayor de 72 horas, Cirugía Mayor Ambulatoria que no genere hospitalización. Las intervenciones no demorables, las oncológicas y las urgentes se llevarán a cabo independientemente de la situación mencionada.

Gestión del personal

Dado el incremento de pacientes hospitalizados tanto en planta como en UCI, se han reestructurado y reforzado los profesionales asignados a sus cuidados de forma que están colaborando en el cuidado de los pacientes críticos COVID19 y no COVID19. Por parte de hospitalización se ha puesto en marcha un programa de entrenamiento y asistencia tutorizada por internistas y neumólogos a facultativos de todas las demás Unidades de Gestión Clínica (32) para asistencia COVID siempre acompañados de un tutor de las especialidades propias de esta patología infecciosa. “Los profesionales del Hospital Universitario Torrecárdenas lo están dando todo con una disposición y entrega infinitas. Estamos preparados para un largo recorrido en la demanda asistencial, pero sabiendo que no son infinitos los recursos, hacemos un llamamiento a toda la sociedad para que sigua las instrucciones de las autoridades y además de ello por sí mismos extremen las precauciones. Teniendo distancia, usando mascarilla y con higiene adecuada de manos la contaminación es muy improbable. Hagámoslo constantemente. Tengamos además esperanzas pues tenemos ya vacunados a casi todos los profesionales del hospital”, ha señalado Manuel Vida.

En cuanto a las visitas y cuidadores de pacientes se continúa con el plan puesto en marcha hace unas semanas, favoreciendo el acompañamiento en casos seleccionados según las indicaciones de la Consejería de Salud y Familias (pacientes en situaciones de mal pronóstico inmediato, en situación de final de vida, pacientes terminales, partos, menores y personas con discapacidad). El Plan de Humanización del Hospital Universitario Torrecárdenas se desarrolla a través del contacto vía multimedia (videollamada) de los pacientes con sus familiares siempre que la situación lo permita. En el caso de los pacientes que acudan a consulta, prueba diagnóstica, Hospital de Día Médico y Quirúrgico, sólo se permitirá el acceso al paciente salvo que tenga necesidades asistenciales, de movilidad o dependencia, o sean menores de edad, en cuyo caso se permitirá un acompañante.